Γαλλικές Άλπεις: Νεκροί τρεις σκιέρ από χιονοστιβάδα - Κλειστά πολλά χιονοδρομικά κέντρα

Σοκ προκαλεί άλλο ένα τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα στις γαλλικές Άλπεις σήμερα, (13/02), όταν τρεις σκιέρ έχασαν τη ζωή τους καθώς παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα σε μια περιοχή εκτός πίστας, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του χιονοδρομικού κέντρου Βαλ ντ' Ιζέρ στη Σαβοΐα.

Η χιονοστιβάδα παρέσυρε έξι σκιέρ, τέσσερις από τους οποίους συνοδεύονταν από έναν επαγγελματία οδηγό, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Παρά την ταχεία επέμβαση των υπηρεσιών διάσωσης, τρία άτομα πέθαναν. Όλοι ήταν εξοπλισμένοι με πομποδέκτες χιονοστιβάδας», τόνισε η διοίκηση του χιονοδρομικού κέντρου, επιβεβαιώνοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Ο κίνδυνος για παράσυρση από χιονοστιβάδα στην περιοχή είναι πολύ υψηλός (4 σε κλίμακα 1-5) αυτή τη στιγμή, υπενθύμισε το θέρετρο στους σκιέρ, προτρέποντάς τους να παραμείνουν σε περιοχές που είναι ασφαλείς και που έχουν πομπούς εντοπισμού.

Το πέρασμα της καταιγίδας Νιλς από τη Γαλλία χθες, έφερε πολύ έντονες χιονοπτώσεις με έως και 60 έως 100 εκατοστά φρέσκου χιονιού, και τοπικά ακόμη περισσότερο στον ορεινό όγκο του Λευκού Όρους, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

Η υπηρεσία είχε εκδώσει για τη Σαβοΐα κόκκινη προειδοποίηση για χιονοστιβάδα για όλη την ημέρα της Πέμπτης, μια εξαιρετικά σπάνια απόφαση στη Γαλλία.

Αντιμέτωπα με τον κίνδυνο, πολλά χιονοδρομικά θέρετρα στις Γαλλικές Άλπεις αποφάσισαν να κλείσουν εντελώς ή εν μέρει τα χιονοδρομικά τους κέντρα χθες.