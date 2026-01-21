Γαλλική καχυποψία στο κόκκινο: Το 84% χαρακτηρίζουν τον Τραμπ επικίνδυνο

Το 84% των Γάλλων θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Elabe για το BFM. Την άποψη αυτή συμμερίζεται το 95% των ψηφοφόρων της Αριστεράς, το 94% της Δεξιάς και το 69% των υποστηρικτών της ακροδεξιάς, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, το 81% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δρα παρορμητικά, ενώ το 88% πιστεύει ότι οι αποφάσεις του καθοδηγούνται κυρίως από προσωπικά συμφέροντα.

Σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, το 80% θεωρεί υπαρκτό το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής εισβολής στο νησί. Έξι στους δέκα Γάλλους δηλώνουν ότι θα συμφωνούσαν με την αποστολή γαλλικών στρατευμάτων για τη στήριξη της Δανίας, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Υπέρ της αποστολής τάσσεται το 74% των ψηφοφόρων της Αριστεράς, το 85% του Κέντρου και το 69% της Δεξιάς, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων της ακροδεξιάς το ποσοστό φτάνει το 44%.

Όσον αφορά τις σχέσεις Γαλλίας–ΗΠΑ, το 55% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Γαλλία πρέπει να είναι προσεκτική απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 44% τις χαρακτηρίζει εχθρική χώρα και μόλις το 4% τις βλέπει ως αξιόπιστο σύμμαχο.

Στο πεδίο της άμυνας, το 46% των Γάλλων υποστηρίζει στενότερη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες, το 34% επιθυμεί πλήρη αυτονομία και το 19% θεωρεί ότι ο βασικός πυλώνας της γαλλικής άμυνας πρέπει να είναι το ΝΑΤΟ. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε πριν από την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στο Νταβός.