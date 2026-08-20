Γάμος πήρε απίστευτη τροπή στη Βρετανία: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με μολότοφ

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν έξω από μία αίθουσα εκδηλώσεων, την ώρα που διεξαγόταν γάμος στη Βρετανία, καθώςς κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ στοχεύοντας την τελετή.

Βίντεο που αναδημοσιεύει η Mirror δείχνουν αρκετά άτομα με μάσκες να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ έξω από το εστιατόριο Royal Shalimar, στην οδό Highgate στο Sparkbrook, το οποίο φιλοξενούσε έναν γάμο. Μια McLaren και μια Ferrari που ήταν σταθμευμένες έξω έγιναν στόχος.

Η αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς ανέφερε ότι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο περίπου στις 8:30 μ.μ. χθες το βράδυ (19/8), αφού δύο αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν. Η αστυνομία αναφέρει ότι τρεις άνδρες εθεάθησαν «να τρέχουν στην οδό Μόουλ πριν επιβιβαστούν σε ένα λευκό Volkswagen Golf και φύγουν με το αυτοκίνητο».

Βρετανία: Απίστευτο το σκηνικό της επίθεσης

Ένα βίντεο φαίνεται να δείχνει ένα άτομο να ανάβει τρία μπουκάλια με υγρό και να τα πετάει σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, ενώ ένα άλλο τρέχει προς τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και ρίχνει υγρό σε δύο. Αυτά τυλίγονται αμέσως στις φλόγες.

Ένα τρίτο άτομο στέκεται δίπλα στο άτομο που πετάει τα μπουκάλια και τρέχει μακριά με τους επιτιθέμενους όταν τους κυνηγούν οι επισκέπτες.

Άλλα βίντεο που τραβήχτηκαν από το εσωτερικό του χώρου δείχνουν τους επισκέπτες να ζητούν απεγνωσμένα νερό για να σβήσουν τις φλόγες καθώς φτάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι επισκέπτες κλωτσούν επίσης τα μπουκάλια στον δρόμο, μακριά από τους ανθρώπους και τα αυτοκίνητα.

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Φαίνεται ότι τρεις βόμβες μολότοφ ρίχτηκαν στους καλεσμένους και δύο στα σπορ αυτοκίνητα, ενώ οι άνθρωποι δειπνούσαν μέσα. Υπήρχαν περίπου 500 καλεσμένοι στον γάμο, με περισσότερους να δειπνούν στο κεντρικό εστιατόριο.

Το προσωπικό του χώρου αργότερα έσπευσε να σβήσει τις φλόγες με πυροσβεστήρες πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία, δήλωσε ο Φαχίμ Καγιάνι, ιδιοκτήτης του εστιατορίου.

«Ήμουν μέσα και απολάμβανα το γεύμα μου όταν συνέβη αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Είχα αντιληφθεί μια αναστάτωση έξω. Το προσωπικό του εστιατορίου ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα και έσβησε τις φλόγες χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όλοι παρέμειναν πολύ ψύχραιμοι, αλλά θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα. Υπήρχε ένας μεγάλος γάμος και πολύς κόσμος τριγύρω. Νέοι στέκονταν όχι μακριά από τα αυτοκίνητα που δέχτηκαν μολότοφ, ένας κλώτσησε έναν από τους πυραύλους μακριά πριν προλάβει να κυλήσει κάτω από ένα από τα αυτοκίνητα. Ένα μικρό παιδί ήταν μόλις λίγα μέτρα μακριά. Θα μπορούσε να ήταν όντως πολύ άσχημα τα πράγματα. Η αστυνομία πρέπει να βρει τους υπεύθυνους».