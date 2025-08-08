Γάζα: 100 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιταλία φτάνουν στον μαρτυρικό θύλακα

Προσγειώθηκε πριν λίγο στο Αμάν της Ιορδανίας, εμπορικό αεροσκάφος από την Ιταλία, το οποίο μετέφερε 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρόφιμα, η οποία προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα.
Από αύριο, ιταλικά στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου C-130 θα αναλάβουν ρίψεις της βοήθειας με δέματα από αέρος, αναγκαστικά, καθώς; το Ισραήλ απαγορεύει την είσοδό τους με φορτηγά, και η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μια εβδομάδα.
Παράλληλα, σε τηλεφωνική της επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, χθες βράδυ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην άκρως αποδοτική συνεργασία των δύο χωρών, σε ό,τι αφορά την διαδικασία μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα.
Κατά την συνομιλία υπογραμμίσθηκε η ανάγκη άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών, απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς και πλήρους πρόσβασης βοήθειας, "ώστε να τερματίσει η αδικαιολόγητη ανθρωπιστική κρίση στην Λωρίδα της Γάζας", οπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης.
