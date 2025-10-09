Γάζα: 150 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν την Αίγυπτο

Περισσότερα από 150 φορτηγά διέσχισαν σήμερα τα αιγυπτιακά σύνορα με κατεύθυνση τη Γάζα, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σύμφωνα με δηλώσεις δύο πηγών της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Εκατόν πενήντα τρία φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν από δευτερεύοντα δρόμο του φυλακίου της Ράφα προς το σημείο διέλευσης Κέρεμ Αμπού Σάλεμ προκειμένου να παραδοθεί στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε μία από τις πηγές.

Ανάμεσά τους βρίσκονται 80 φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια από τον ΟΗΕ, 17 από την αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο, 21 από το Κατάρ και 30 από την Αίγυπτο.