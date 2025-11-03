Γάζα: 45 σοροί Παλαιστινίων παραδόθηκαν από το Ισραήλ

Το υπουργείο Υγείας που λειτουργεί στην υπό τον έλεγχο της Χαμάς, Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα ότι το Ισραήλ παρέδωσε τις σορούς 45 Παλαιστινίων στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στο παλαιστινιακό έδαφος.
Με βάση τους όρους της συμφωνίας, το Ισραήλ πρέπει να παραδίδει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο που επιστρέφει από τη Γάζα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι μία ημέρα νωρίτερα παρέλαβε τις σορούς τριών ομήρων.
Το υπουργείο στη Γάζα ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι «σήμερα λάβαμε τις σορούς 45 μαρτύρων που παραδόθηκαν από τον Ισραηλινό κατακτητή με τη μεσολάβηση της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, το οποίο ανεβάζει σε 270 τον συνολικό αριθμό των μαρτύρων που έχουν παραληφθεί», στο πλαίσιο της ανταλλαγής.
