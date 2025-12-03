Μενού

Γάζα: Ανοιχτό το πέρασμα της Ράφα για την έξοδο των κατοίκων προς την Αίγυπτο

Ανοίγει σε λίγες μέρες το πέρασμα της Ράφα ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας να φύγουν προς Αίγυπτο.

Παλαιστίνιοι της Γάζας
Παλαιστίνιοι της Γάζας εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. | AP
Ανοίγει το πέρασμα της Ράφα  «τις προσεχείς ημέρες» ώστε οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας να μπορέσουν να φύγουν προς την Αίγυπτο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου που τερμάτισε τον πόλεμο, όπως ανακοίνωσε το Ισραήλ.

«Κατά τα προβλεπόμενα στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κατ’ εντολήν της πολιτικής εξουσίας, το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει τις προσεχείς ημέρες αποκλειστικά για την έξοδο των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας προς την Αίγυπτο», ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία Cogat, η οποία ανήκει στο ισραηλινό υπουργείο Αμυνας και είναι υπεύθυνη για τις μη στρατιωτικές δραστηριότητες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Cogat διευκρινίζει ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα θα πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αποστολής για το πέρασμα της Ράφα δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του AFP για σχολιασμό.

