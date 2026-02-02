Γάζα: Άνοιξε ξανά το πέρασμα της Ράφα - Το «πλαφόν» Νετανιάχου στις εξόδους ασθενών

Το συνοριακό πέρασμα Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας δίπλα με την Αίγυπτο άνοιξε ξανά σήμερα (2/2) για περιορισμένη κυκλοφορία.

Το άνοιγμα θεωρείται ένα σημαντικό βήμα καθώς προχωρά η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας της Αιγύπτου και του Ισραήλ. ωστόσο, ακόμη άτομα σκοτώνονται από ισραηλινά πλήγματα. Συγκεκριμένα, Τουλάχιστον 32 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, σκοτώθηκαν το Σάββατο ενώ το Ισραήλ αποφάσισε να τερματίσει τις δραστηριότητες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα εντός παλαιστινιακού θύλακα.

Αναφορικά με τη Ράφα, ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος δήλωσε ότι 50 Παλαιστίνιοι θα διέσχιζαν τη διασταύρωση σε κάθε κατεύθυνση κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της. Ο αξιωματούχος, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει το θέμα.

Τα κρατικά αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης και ένας ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας επιβεβαίωσαν επίσης την επαναλειτουργία του συνοριακού σταθμού, η οποία, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική. Λίγοι άνθρωποι θα επιτρέπεται να ταξιδεύουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος εμπορευμάτων.

Ράφα: Σε πόσους επιτρέπεται η έξοδος προς την Αίγυπτο καθημερινά

Σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας της Γάζας, περίπου 20.000 παλαιστίνια παιδιά και ενήλικες που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη ελπίζουν να εγκαταλείψουν την κατεστραμμένη Γάζα μέσω του συνοριακού σταθμού. Χιλιάδες άλλοι Παλαιστίνιοι εκτός του εδάφους ελπίζουν να εισέλθουν και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ θα επιτρέπει την έξοδο 50 ασθενών την ημέρα. Ένας αξιωματούχος που συμμετέχει στις συζητήσεις, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τις διπλωματικές συνομιλίες, είπε ότι κάθε ασθενής θα επιτρέπεται να ταξιδεύει με δύο συγγενείς, ενώ περίπου 50 άτομα που έφυγαν από τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου θα επιτρέπεται να επιστρέφουν κάθε μέρα.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το npr.org, δήλωσε σε ανακοίνωση τη Δευτέρα ότι 150 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα έχουν προετοιμαστεί να δεχτούν παλαιστινίους ασθενείς και τραυματίες που θα εκκενωθούν από τη Γάζα μέσω του συνοριακού σταθμού της Ράφα.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι αυτό και η Αίγυπτος θα ελέγχουν τα άτομα που εισέρχονται και εξέρχονται μέσω του συνοριακού σταθμού, ο οποίος θα εποπτεύεται από συνοριοφύλακες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μικρή παλαιστινιακή παρουσία. Ο αριθμός των ταξιδιωτών αναμένεται να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, εάν το σύστημα είναι επιτυχές.