Γάζα: Δύο νεκροί Παλαιστίνιοι μετά από νέες επιθέσεις του IDF - Eύθραστη η εκεχειρία

Ακόμη δύο Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί τη Δευτέρα (17/11) από επίθεση ισραηλινών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς θεωρήθηκαν «άμεση απειλή», όσο η συμφωνία της εκεχειρίας γίνεται ολοένα και πιο εύθραυστη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στο βόρειο τμήμα του θύλακα, όταν Παλαιστίνιοι πέρασαν την «Κίτρινη Γραμμή», πίσω από την οποία βρίσκονται οι ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός.

Εκείνοι θεωρήθηκαν «άμεση απειλή» καθώς άφηναν στο έδαφος «ύποπτα αντικείμενα» και έτσι οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον των «τρομοκρατών», σκοτώνοντας έναν εξ αυτών, ενώ οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή.

Το δεύτερο περιστατικό έγινε στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας, όπου ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν «τρομοκράτη για να εξαλείψουν την απειλή» που σύμφωνα με εκείνους ήταν ύποπτος.

Παρά την υπογραφή της συμφωνίας για εκεχειρία, οι IDF έχουν καταστήσει σαφές ότι οι δυνάμεις τους θα εξολοθρεύουν οποιονδήποτε αποτελεί απειλή για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, περίπου 270 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, όπου 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Έκτοτε, σχεδόν 70.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.