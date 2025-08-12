Μενού

Γάζα: Εφιάλτης η περίοδος για τις γυναίκες - Ζουν χωρίς σερβιέτες, σαπούνι και καθαρό νερό

Οι γυναίκες που έχουν περίοδο στη Γάζα περνάνε έναν εφιάλτη.

rafa-gaza
Επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα | Associated Press
Στη Γάζα, ο πόλεμος δεν περιορίζεται στον ήχο των εκρήξεων, στην εικόνα του αίματος ή στα ερείπια που αφήνουν πίσω τους τα τανκς και οι αεροπορικές επιδρομές.

Εκτείνεται βαθιά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, όπου ακόμα και οι πιο βασικές ανάγκες μετατρέπονται σε μια εξαντλητική μάχη για αξιοπρέπεια και επιβίωση.

Οι γυναίκες στη Γάζα, μερικές φορές χρειάζονται σερβιέτες και σαπούνι, περισσότερο από ό,τι χρειάζονται φαγητό.

