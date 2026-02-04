Μενού

Γάζα: Εννέα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Ανάμεσα τους και τρία παιδιά

Εννέ νεκροί καταγράφηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά από ισραηλινά πλήγματα σήμερα το πρωί. Τι δήλωσε η Ισραηλινή πλευρά.

Παιδιά μπροστά σε συντρίμμια κτιρίων στη Γάζα | ΑΠΕ-ΜΠΕ/MOHAMMED SABER
Τη στιγμή που άνοιξε το πέρασμα της Ράφα για τους ασθενείς της Γάζας, το Ισραήλ άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα ατόμων σήμερα το πρωί (4/1) όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανάμεσα στους νεκρούς από τα πλήγματα, ήταν και τρία παιδιά.

Η Ισραηλινή πλευρά δήλωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα αφού μέλη του δέχθηκαν πυρά τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.

Μάλιστα, δήλωσαν χαρακτηριστικά: «τρομοκράτες άνοιξαν πυρ». 
 

