Γάζα: Εννέα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Ανάμεσα τους και τρία παιδιά

Τη στιγμή που άνοιξε το πέρασμα της Ράφα για τους ασθενείς της Γάζας, το Ισραήλ άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα ατόμων σήμερα το πρωί (4/1) όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανάμεσα στους νεκρούς από τα πλήγματα, ήταν και τρία παιδιά.

Η Ισραηλινή πλευρά δήλωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα αφού μέλη του δέχθηκαν πυρά τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.

Μάλιστα, δήλωσαν χαρακτηριστικά: «τρομοκράτες άνοιξαν πυρ».

