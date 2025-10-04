Γάζα: Γιατί οι Παλαιστίνιοι φοβούνται την ειρήνη με το Ισραήλ - Η μάχη αφού «σωπάσουν» τα όπλα

Η χθεσινή κατά βάση θετική απάντηση της Χαμάς στις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αποδοχή του σχεδίου του για τη Γάζα, ίσως σημαίνει πως οι Παλαιστίνιοι της μαρτυρικής περιοχής θα δουν σύντομα μια έστω ασταθή ειρήνη.

Και όμως, η συνέχιση της γενοκτονίας είναι ίσως για τους Παλαιστίνιους της Γάζας η μόνη προοπτική πιο τρομακτική από το να βρεθούν μέσα στην «ηρεμία» της πλήρους καταστροφής, και στο πένθος που έχουν αναβάλει επί δύο χρόνια, προσπαθώντας να επιβιώσουν.

Από την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβρη του 2023, που έδωσε στο Ισραήλ την τέλεια αφορμή για να εφαρμόσει τη γενοκτονική εισβολή του στη Γάζα, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής έχει ισοπεδωθεί, ενώ πλέον η Παλαιστίνη θρηνεί πάνω από 65.000 νεκρούς.

Γάζα: Η μάχη δεν τελειώνει με την ειρήνη

Εύστοχα το έθεσε ο Χουσάμ Ζόμλοτ, πρέσβης και επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αποστολής στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας:

«Το χειρότερο τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ότι ενώ χάνεις αγαπημένα σου πρόσωπα, συγγενείς, φίλους, γείτονές σου, δεν μπορείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου να θρηνήσει ή να νιώσει τη βαθιά θλίψη και να επεξεργαστεί τα ανθρώπινα συναισθήματά σου.

Επειδή ο κύριος στόχος σου είναι να προσπαθήσεις να σταματήσεις αυτό που συμβαίνει».

Λέει ότι ενώ ελπίζει ότι θα συμφωνηθεί ένα τέλος στον πόλεμο τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, πολλοί Παλαιστίνιοι φοβούνται να αντιμετωπίσουν το πένθος, την οργή, την απελπισία που έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Όταν ο λαός μας και οι οικογένειές μας σκοτώνονταν, το συναίσθημα ήταν, πώς το σταματάς αυτό; Πώς θάβεις τους νεκρούς σου και πώς φροντίζεις τους τραυματίες σου;

Αλλά μετά το γεγονός, το οποίο ελπίζω να συμβεί πολύ σύντομα, το κύριο συναίσθημα θα είναι η θλίψη, το πένθος και ένα βαθύ, βαθύ αίσθημα απώλειας. Επειδή αυτό που χάσαμε είναι τεράστιο».

Πηγή: BBC