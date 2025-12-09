Γάζα: Η Χαμάς προτείνει εκεχειρία έως δέκα χρόνια, αν το Ισραήλ αποχωρήσει πλήρως από τη Γάζα

Η Χαμάς εμφανίζεται πρόθυμη να παραδώσει τα όπλα και να τερματίσει κάθε μορφή επιθετικότητας κατά του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας για περίοδο που μπορεί να φτάσει έως και τα δέκα χρόνια, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στους μεσολαβητές ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος που συμμετέχει στις συζητήσεις.

Ο αξιωματούχος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οποίος μίλησε στο Middle East Eye υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης των διαπραγματεύσεων, ανέφερε ότι η πρόταση κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στους μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία στο Κάιρο. Όπως είπε, η κίνηση αυτή αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της Χαμάς, με στόχο να ενισχυθεί η επόμενη φάση των συνομιλιών για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

«Η πρόταση είναι σαφής», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Η Χαμάς προσφέρει εγγυήσεις ότι δεν θα ανοίξει πυρ από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ και θα το κάνει αυτό καταθέτοντας τα όπλα. Προσέφερε να θεσπίσει μια hudna (όρος που χρησιμοποιείται στην ισλαμική παράδοση για να περιγράψει μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία) για επτά έως δέκα χρόνια μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ, και η Χαμάς δεν θα χρησιμοποιήσει τα όπλα».

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η hudna θα εγγυηθεί από τα κράτη που μεσολαβούν, τα οποία θα ενεργούν ως εγγυητές της συμμόρφωσης. Ανέφερε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θα καταθέσει τα όπλα και ότι οι μεσολαβητές θα εποπτεύουν άμεσα τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Χαμάς.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Γάζα θα είναι απασχολημένη με τον εαυτό της», δήλωσε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση και την εσωτερική διακυβέρνηση μετά από περισσότερα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου, εκτοπισμού και πολιορκίας.

Η Χαμάς έχει αρνηθεί μέχρι τώρα να παραδώσει τα όπλα της, εκτός αν αυτό γίνει υπό την εξουσία μιας δημοκρατικά εκλεγμένης ηγεσίας ενός πλήρως κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους. Το παλαιστινιακό κίνημα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η ένοπλη εκστρατεία του κατά του Ισραήλ θα τερματιστεί μόνο όταν τελειώσει η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

Η νέα πρόταση, ωστόσο, αφορά συγκεκριμένα τη Γάζα και δεν αναφέρεται στις στρατιωτικές δυνατότητες ή τις πολιτικές δραστηριότητες της Χαμάς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις σχεδόν καθημερινές επιδρομές παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο ανώτερος αξιωματούχος τόνισε ότι η πρόταση διαμορφώθηκε επίσης από τις αλλαγές στο περιφερειακό διπλωματικό τοπίο, επισημαίνοντας την αλλαγή της στάσης του Αίγυπτου και τις θέσεις υπέρ των αναγκών των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η Αίγυπτος, σημείωσε, επέμεινε πρόσφατα ότι το πέρασμα της Ράφα πρέπει να επιτρέπει την κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των εκτοπισμένων Παλαιστινίων. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, έχει επιτρέψει μόνο αναχωρήσεις από τη Γάζα και έχει εμποδίσει χιλιάδες άτομα να επιστρέψουν στα σπίτια τους στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Λωρίδας.

«Οι μεσολαβητές έχουν ανανεώσει τις σχέσεις τους με τη Χαμάς», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Η Χαμάς διαπίστωσε πρόοδο στη μεσολάβηση και έκανε πολλά θετικά βήματα. Το κίνημα πιστεύει σε έναν ρεαλιστικό τρόπο επίτευξης κοινών θέσεων», προσέθεσε.

Μάλιστα, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι: «Η εκεχειρία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι «πρέπει να μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται», κάτι που δεν είναι ακόμη δυνατό με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.