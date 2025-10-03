Μενού

Γάζα: Η στιγμή που Ισραηλινός ακτιβιστής συλλαμβάνεται από τον στρατό

Ο Itamar Greenberg μπήκε πεζός σε εδάφη της Λωρίδας της Γάζας ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Itamar-Greenberg-γαζα-ακτιβιστης
Ο ισραηλινός ακτιβιστής Itamar Greenberg | x.com/Itamar Greenberg | איתמר גרינברג
Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε στη σύλληψη του Itamar Greenberg, ο οποίος μπήκε πεζός στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον συνεχιζόμενο πόλεμο και σε συμπαράσταση προς τους ακτιβιστές του στολίσκου.

Ο Greenberg, υπερορθόδοξος Εβραίος Χαρεντί που είχε αρνηθεί την στρατιωτική θητεία, ανάρτησε στα social media: «Right now: breaking the siege. We are literally in Gaza!» (σ.σ. «Αυτή τη στιγμή: σπάμε την πολιορκία. Είμαστε κυριολεκτικά στη Γάζα!»). Λίγα λεπτά αργότερα περιήλθε σε περικύκλωση και συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Προηγουμένως, ο Greenberg είχε δημοσιεύσει επίσης μήνυμα «ενάντια στο κράτος του απαρτχάιντ και της γενοκτονίας», καλώντας σε μποϊκοτάζ και διεθνή απομόνωση του Ισραήλ: «Μποϊκοτάρετε το Ισραήλ. Απομονώστε το. Εφαρμόστε όλη την πίεση που μπορείτε. Σταματήστε τη γενοκτονία. Τιμή στους ακτιβιστές του στολίσκου, τιμή στους αντιστασιακούς παγκοσμίως. Αντισταθείτε παντού!»

