Γάζα: Η στιγμή που Ισραηλινός ακτιβιστής συλλαμβάνεται από τον στρατό

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε στη σύλληψη του Itamar Greenberg, ο οποίος μπήκε πεζός στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον συνεχιζόμενο πόλεμο και σε συμπαράσταση προς τους ακτιβιστές του στολίσκου.
Ο Greenberg, υπερορθόδοξος Εβραίος Χαρεντί που είχε αρνηθεί την στρατιωτική θητεία, ανάρτησε στα social media: «Right now: breaking the siege. We are literally in Gaza!» (σ.σ. «Αυτή τη στιγμή: σπάμε την πολιορκία. Είμαστε κυριολεκτικά στη Γάζα!»). Λίγα λεπτά αργότερα περιήλθε σε περικύκλωση και συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις.
Προηγουμένως, ο Greenberg είχε δημοσιεύσει επίσης μήνυμα «ενάντια στο κράτος του απαρτχάιντ και της γενοκτονίας», καλώντας σε μποϊκοτάζ και διεθνή απομόνωση του Ισραήλ: «Μποϊκοτάρετε το Ισραήλ. Απομονώστε το. Εφαρμόστε όλη την πίεση που μπορείτε. Σταματήστε τη γενοκτονία. Τιμή στους ακτιβιστές του στολίσκου, τιμή στους αντιστασιακούς παγκοσμίως. Αντισταθείτε παντού!»
- Η Βουλή έγινε ρινγκ: «Θα σου σπάσω το κεφάλι», φέρεται να είπε η Ραλλία Χρηστίδου στον Μπάρκα
- Γενικό Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν απειλείται άμεσα η ζωή του» - Συνεχίζει απεργία στο Σύνταγμα
- Με τσουρέκι ο Βασίλης Μπισμπίκης στην ιδιοκτήτρια της μάντρας μετά το τροχαίο - Τι λέει η κάτοικος Φιλοθέης
- Πασίγνωστη πορνοστάρ αναζητά 10 παρθένους για να μπουν αμισθί στο OnlyFans της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.