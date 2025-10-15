Γάζα: Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα της Ράφα για ανθρωπιστική βοήθεια

Το Ισραήλ αποφάσισε να προχωρήσει στο άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου και να επιτρέψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, μετά την επιστροφή των σορών τεσσάρων ομήρων, όπως ανέφερε την Τετάρτη ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Επιπλέον, το Ισραήλ ακύρωσε τα προγραμματισμένα μέτρα κατά της Χαμάς, τα οποία περιλάμβαναν τη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των φορτηγών βοήθειας που εισέρχονταν στον θύλακα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: Reuters

