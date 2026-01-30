Γάζα: Το Ισραήλ παραδέχεται πρώτη φορά ότι οι νεκροί Παλαιστίνιοι είναι πάνω από 70.000

Συνεχώς έρχονται στη δημοσιότητα στατιστικά για τη Λωρίδα της Γάζας, με πολλά και διαφορετικά στοιχεία, όμως σήμερα (30/1) στελέχη του Ισραηλινού στρατού προχώρησαν σε μια σκληρή παραδοχή: οι νεκροί του πολέμου αγγίζουν τους 70.000 Παλαιστίνιους. Βέβαια οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ εξακολουθούν να αμφισβητούν τους αριθμούς.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς συμβαίνει το ίδιο μοτίβο. Ο ΟΗΕ δέχεται εδώ και καιρό τους απολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, θεωρώντας τους ακριβείς. Το Ισραήλ αμφισβητεί τους αριθμούς αυτούς, λέγοντας ότι το υπουργείο διοικείται από τη Χαμάς και δεν είναι αξιόπιστο.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δίνει στη δημοσιότητα τα ονόματα και την ηλικία των νεκρών που καταγράφει. Τώρα αναφέρει ότι ο απολογισμός των νεκρών ξεπερνά τις 71.000, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 480 άνθρωποι που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις μετά την έναρξη της εκεχειρίας, στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Οι αρχές της Γάζας δεν διακρίνουν μεταξύ αμάχων και μαχητών, αν και σημειώνουν ότι η πλειονότητα των νεκρών είναι γυναίκες και παιδιά.

Εξάλλου το υπουργείο Υγείας της Γάζας εκτιμά ότι χιλιάδες άλλοι άνθρωποι ενδέχεται να είναι θαμμένοι στα ερείπια των ισοπεδωμένων πόλεων του παλαιστινιακού θύλακα.

Επικαλούμενος χθεσινή ενημέρωση από ανώτερους αξιωματικούς του ισραηλινού στρατού, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet και άλλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο στρατός έχει υιοθετήσει αντίστοιχες εκτιμήσεις.

Γάζα: 70.000 νεκροί χωρίς να προστεθούν και οι αγνοούμενοι

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, περίπου 70.000 κάτοικοι της Γάζας σκοτώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου», δήλωσε ένας αξιωματικός, σύμφωνα με το Ynet, ενώ πρόσθεσε ότι στον αριθμό αυτόν «δεν περιλαμβάνονται οι αγνοούμενοι».

«Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για τον διαχωρισμό μεταξύ τρομοκρατών και όσων δεν εμπλέκονταν», σημείωσε ο αξιωματούχος.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ο ισραηλινός στρατός απάντησε: «Οι λεπτομέρειες που δημοσιεύθηκαν δεν αντικατοπτρίζουν τα επίσημα στοιχεία» των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

«Οποιαδήποτε δημοσίευση ή έκθεση σχετικά με αυτό το θέμα θα κυκλοφορήσει μέσω επίσημων διαύλων», πρόσθεσε.

Από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023 σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους πολίτες, σύμφωνα με τον απολογισμό των ισραηλινών αρχών. Περισσότεροι από 470 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια του πολέμου.