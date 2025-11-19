Γάζα: Ισραηλινές επίθεσεις «χωρίς προηγούμενο» - Τουλάχιστον 25 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Νέες επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις σκοτώνοντας τουλάχιστον 25 άτομα στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς παραβίασε ξανά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τo υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 77 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στην Πόλη της Γάζας και στη Χαν Γιούνις.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της πολιτικής άμυνας της Γάζας 12 άτομα σκοτώθηκαν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, στην περιοχή της πόλης της Γάζας, ενώ άλλα 10 σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο νότιο τμήμα, γύρω από τη Χαν Γιούνις.

Πενταμελής οικογένεια ανάμεσα στους νεκρούς, που εξοντόθηκε από τον IDF στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Several Palestinians were killed and others injured after Israeli occupation forces struck displaced families sheltering inside the UNRWA Beach Club in the al-Mawasi area of Khan Younis in southern Gaza. pic.twitter.com/PAoXXSuVpN — Quds News Network (@QudsNen) November 19, 2025

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, έκανε λόγο για 10 νεκρούς. Πέντε Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και ένα παιδί, σκοτώθηκαν όταν ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χτύπησε ένα κτήριο στη συνοικία Ζεϊτούν, στην ανατολική πόλη της Γάζας.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε μια ομάδα ανθρώπων μέσα σε κτήριο της UNRWA δυτικά του Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα.

Ακόμη, ένα άτομο σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ένα ισραηλινό drone πυροβόλησε μια ομάδα ανθρώπων κοντά στη διασταύρωση Σετζαΐγια κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν στην ανατολική πόλη της Γάζας. Ένα άλλο άτομο σκοτώθηκε και πολλά άλλα τραυματίστηκαν όταν ένα ισραηλινό άρμα μάχης χτύπησε ένα σπίτι που στη συνοικία Σετζαΐγια.

Breaking | Gaza’s Ministry of Health reports that 25 Palestinians were killed and 77 others injured in Israeli occupation attacks on the Gaza Strip since this afternoon. pic.twitter.com/Ly204gooKw — Quds News Network (@QudsNen) November 19, 2025

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν στόχους της Χαμάς σε όλη τη Γάζα, μετά την παραβίαση της εκεχειρίας κατά την οποία μέλη της οργάνωσης επιτέθηκαν στον στρατό. Ωστόσο, κανένας Ισραηλινός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό «τρομοκράτες πυροβόλησαν την περιοχή όπου επιχειρούν δυνάμεις του ισραηλινού στρατού στο Χαν Γιουνίς, γεγονός που συνιστά παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των δυνάμεών μας».

«Σε απάντηση, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, με επικεφαλής τη Νότια Διοίκηση, υπό την καθοδήγηση της Σιν Μπετ και μέσω της Πολεμικής Αεροπορίας, άρχισαν να επιτίθενται σε στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Οι δυνάμεις των IDF στη Νότια Διοίκηση έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να δρουν για την εξάλειψη οποιασδήποτε άμεσης απειλής. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν δυναμικά για να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή για το Κράτος του Ισραήλ», προσέθεσε.

Οι παλαιστινιακές υγειονομικές Αρχές αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει 290 άτομα σε επιθέσεις στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας, σχεδόν τα μισά από αυτά σε μία μέρα την περασμένη εβδομάδα, όταν το Ισραήλ αντέδρασε σε επίθεση εναντίον των στρατευμάτων του.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι τρεις από τους στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας και ότι έχει στοχεύσει δεκάδες μαχητές.