Γάζα: «Κινδυνεύει η επιβίωσή της» - Επείγον κάλεσμα του ΟΗΕ για σχέδιο ανάκαμψης

Η «επιβίωση της Γάζας κινδυνεύει», προειδοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ σε έκθεσή του, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναπτύξει «ένα σχέδιο ολοκληρωμένης ανάκαμψης» και να παρέμβει «χωρίς καθυστέρηση» και με συντονισμένο τρόπο.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα «έχουν διαβρώσει όλους τους πυλώνες της επιβίωσης», από τα τρόφιμα και τη στέγαση έως την υγειονομική περίθαλψη, «έχουν πλήξει τη διακυβέρνηση και έχουν βυθίζει» τον παλαιστινιακό θύλακα «σε μια ανθρωπογενή άβυσσο», αναφέρεται σε έκθεσή του.

«Λαμβάνοντας υπόψιν την αδιάκοπη και μεθοδική καταστροφή που έχει υποστεί, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για τη δυνατότητα της Γάζας να ανοικοδομηθεί ως βιώσιμος χώρος και ως κοινωνία», σύμφωνα με την έκθεση.

Γάζα: Δυσεπίλυτο πρόβλημα η ανοικοδόμηση

Η γενοκτονία στη Γάζα ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ έκτοτε το Ισραήλ έχει σκοτώσει σχεδόν 70.000 Παλαιστινίους, στοιχεία που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση της UNCTAD, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει τη Γάζα «από μια κατάσταση υποανάπτυξης σε αυτή της απόλυτης καταστροφής».

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου 70 δισεκ. δολάρια θα χρειαστούν για την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ακόμα και στο αισιόδοξο σενάριο, σε αυτό που η ανάπτυξη είναι διψήφια και εισρέει ξένη βοήθεια, θα χρειαστούν αρκετές δεκαετίες για να ξαναβρεί η Γάζα το επίπεδο ποιότητας ζωής που είχε πριν από τον Οκτώβριο του 2023», σύμφωνα με την έκθεση.

Η UNCTAD καλεί να εφαρμοστεί «ένα σχέδιο ολοκληρωμένης ανάκαμψης» που συνδυάζει «μια συντονισμένη διεθνή βοήθεια, την αποκατάσταση των δημοσιονομικών μεταβιβάσεων» από το Ισραήλ στη Γάζα και «μέτρα με στόχο να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στο εμπόριο, τις μετακινήσεις και τις επενδύσεις».

Η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ καλεί επίσης να θεσπιστεί, σε αυτό το πλαίσιο, ένα καθολικό βασικό εισόδημα στη Γάζα προκειμένου να παρέχονται μέσα επιβίωσης σε όλους τους κατοίκους, με τη μορφή ενός προγράμματος «ανανεώσιμης και χωρίς προϋποθέσεις» βοήθειας σε μετρητά, που θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.

Η UNCTAD τόνισε επίσης ότι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, «η βία, η ταχεία επέκταση των οικισμών και οι περιορισμοί στην κινητικότητα των εργατών» ευθύνονται για τη χειρότερη οικονομική κάμψη από τότε που η υπηρεσία άρχισε να διατηρεί αρχεία το 1972.