Λιβύη: «Μην παντρευτείτε πολιτοφύλακα» το σύνθημα εκστρατείας κατά των γυναικοκτονιών

Διαδικτυακή εκστρατεία με σύνθημα «Μην παντρευτείτε πολιτοφύλακα» ξεκίνησε στη Λιβύη με αφορμή μια σειρά εγκλημάτων κατά γυναικών όπου φέρονται να εμπλέκονται σε πολλά από αυτά μέλη ενόπλων δυνάμεων.

Η εκστρατεία ξεκίνησε μετά τη γυναικοκτονία της δημιουργού περιεχομένου Χάνσα Αμουζεχέντ, η οποία θεωρείται ότι δολοφονήθηκε ως πράξη εκδίκησης από τον σύζυγό της, εξέχουσας προσωπικότητας στη Ζαουίγια και πρώην μέλους της Επιτροπής Πολιτικού Διαλόγου.

Στη συνέχεια, ένα ακόμη τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν το πτώμα της Αχμέντ Αλνταβασί εντοπίστηκε στον κήπο του σπιτιού της, με τον σύζυγό της, διοικητή της πολιτοφυλακής «al-Ammu» να είναι βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της.

Η καμπάνια μεταφέρει το μήνυμα ότι αυτοί οι άνδρες λόγω της συνεχούς έντασης και βίας, με την οποία έρχονται αντιμέτωποι είναι πιο πιθανό να βλάψουν τις οικογένεις τους και ως εκ τούτου οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν και μην παρασύρονται από την πολυτέλεια που μπορεί να τους παρέχουν οι πολιτοφύλακες.

Ο ακτιβιστής Γιούσεφ αλ-Τζαζάουι έγραψε: «Κορίτσια, μην παντρευτείτε πολιτοφύλακα. Τα χρήματα, τα όπλα και τα πολυτελή αυτοκίνητα δεν εγγυώνται σταθερότητα. Όποιος ζει μέσα σε διαρκείς συγκρούσεις δεν μπορεί να σας προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία».

Η ακτιβίστρια Μίμι Μοχάμεντ σχολίασε: «Πώς μπορεί ένα κορίτσι που παντρεύεται πολιτοφύλακα να έχει καλό μέλλον σήμερα; Ορισμένοι γονείς παντρεύουν τις κόρες τους για χρήματα, κοινωνική θέση και δώρα, ξεχνώντας ότι αυτές οι σχέσεις ενέχουν κινδύνους. Συχνά το τίμημα το πληρώνουν οι γυναίκες, οι αδελφές ή ακόμη και οι κόρες τους».