Γάζα: Νεκρός ο Ραέντ Σαΐντ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς - Βίντεο από το ισραηλινό χτύπημα

Το Ισραήλ εξουδετέρωσε τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς Ραέντ Σαΐντ με στοχευμένο πλήγμα στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ που επικαλούνται πηγές.
Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, στην ισραηλινή επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 25.
Η Χαμάς δεν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Σαΐντ, ωστόσο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στόχος της επίθεσης ήταν ο συγκεκριμένος διοικητής της οργάνωσης.
Αργότερα, το Ισραήλ επιβεβαίωσε και επισήμως τον θάνατο του Ραέντ Σαΐντ.
Ο Ραέντ Σαΐντ ήταν ο δέυτερος τη τάξει στρατιωτικός διοικητής της οργάνωσης, μετά τον Izz eldeen Al-Hadad. Ο Σαΐντ ήταν επικεφαλής της ταξιαρχίας στην πόλη της Γάζας.
Το βίντεο από την επίθεση:
