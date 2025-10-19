Γάζα: Νέος γύρος επιθέσεων από το Ισραήλ - Νεκροί και τραυματίες σε Ράφα και Χαν Γιουνίς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από νωρίτερα σήμερα πρωινά πλήγματα στην ίδια περιοχή, τα οποία, όπως αναφέρει, αποτελούν απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς.

Η παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει ότι πραγματοποίησε τέτοιες επιθέσεις, εντείνοντας τις αλληλοκατηγορίες που απειλούν τη λεπτή ισορροπία της εκεχειρίας.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι «σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα» ξεκίνησαν «σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς» στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Israeli forces are bombing Gaza right now. pic.twitter.com/6vjowle26J — Clash Report (@clashreport) October 19, 2025

Δημοσιογραφικές μαρτυρίες, μεταξύ των οποίων και ανταποκριτής του AFP, αναφέρουν ότι τα πλήγματα επικεντρώθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα, ενώ προηγούμενες αναφορές μιλούν και για επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ράφα.

Οι προειδοποιήσεις του Ισραήλ

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος προειδοποίησε εξάλλου ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα πλήγματα ως αντίδραση στις φερόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Οι IDF, παράλληλα, επανέλαβαν τις συστάσεις τους προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας να αποφεύγουν περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και να μην πλησιάζουν τις ισραηλινές δυνάμεις, επικαλούμενοι λόγους ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι και τοπικές υγειονομικές αρχές της Γάζας ανέφεραν θύματα από τα αεροπορικά πλήγματα και τα πυρά πυροβολικού, ενώ οι αναφορές για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών διαφέρουν.

Η ένταση υπογραμμίζει τον κίνδυνο κατάρρευσης της εύθραυστης εκεχειρίας που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου, κατόπιν συμφωνίας που διαπραγματεύθηκε με μεσολάβηση Αμερικανών διαπραγματευτών.

Ισραήλ: «Έχουμε ενημερώσει τις ΗΠΑ»

Πηγές αναφέρουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση ενημέρωσε εκ των προτέρων την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις πρόσφατες επιθέσεις, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι κάλεσαν το Ισραήλ να ανταποκριθεί «αναλογικά» και να επιδείξει «αυτοσυγκράτηση», με στόχο να αποφευχθεί η επανέναρξη ενός πολέμου πλήρους κλίμακας. Αντίστοιχα, οι ειδικοί διαπραγματευτές που είχαν χειριστεί τη συμφωνία τόνισαν την ανάγκη απομόνωσης της Χαμάς για τυχόν παραβιάσεις, χωρίς όμως να διαρρηχθεί η ειρηνευτική συμφωνία.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή: Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας, οι επιδρομές συνεχίζονται σε ορισμένες περιοχές της νότιας Γάζας και διεθνείς ειρηνευτικοί παράγοντες παροτρύνουν για συγκράτηση, ενώ οι τοπικές αρχές προσπαθούν να καταγράψουν τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων.