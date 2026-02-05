Γάζα: Ο στόλος Global Sumud επιστρέφει ακόμα μεγαλύτερος - Αποστολή για την ανοικοδόμηση του θύλακα

Σήμερα (5/2), ο στόλος «Global Sumud», η ανθρωπιστική πρωτοβουλία για τη γενοκτονία στη Γάζα, ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη συντονισμένη ανθρωπιστική παρέμβαση στην ιστορία του για την Παλαιστίνη.

Στις 29 Μαρτίου 2026, ένας ενιαίος στολίσκος και ένα χερσαίο ανθρωπιστικό κομβόι θα αναχωρήσουν ταυτόχρονα, κινητοποιώντας χιλιάδες άτομα από περισσότερες από 100 χώρες σε μια συντονισμένη, μη βίαιη απάντηση στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Today, the Global Sumud Flotilla announced the largest coordinated humanitarian intervention for Palestine in history.



On March 29, 2026, a unified maritime flotilla and overland humanitarian convoy will depart simultaneously, mobilizing thousands from over 100 countries in a… pic.twitter.com/T1GxjWtpTd — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) February 5, 2026

«Αυτός είναι ο εχθρός που αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι ένα άτομο. Είναι ένας τρόπος ζωής που καθορίζει το μέλλον άλλων εθνών», ανακοίνωσε η διευθύνουσα Επιτροπή του Global Sumud.

Γάζα: Η σύνθεση του νέου στόλου Global Sumud

Η ανακοίνωση έγινε στο Ίδρυμα Nelson Mandela στο Γιοχάνεσμπουργκ, βασίζοντας αυτήν την αποστολή σε μια κληρονομιά παγκόσμιας αλληλεγγύης και πολιτικής αντίστασης.

Αυτή η αποστολή συγκεντρώνει:

Πάνω από 1.000 γιατρούς , νοσηλευτές και εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

, και εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης Εκπαιδευτικούς , μηχανικούς και ομάδες ανοικοδόμησης

, και ομάδες Ερευνητές εγκλημάτων πολέμου και οικολογικών καταστροφών

«Δεν πρόκειται απλά για ιστιοπλοΐα. Πρόκειται για έναν κόσμο που ενωμένος ξεσηκώνεται», αναφέρει η οργάνωση.