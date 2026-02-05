Γάζα: Ο στόλος Global Sumud επιστρέφει ακόμα μεγαλύτερος - Αποστολή για την ανοικοδόμηση του θύλακα

Σήμερα (5/2), ο στόλος «Global Sumud», η ανθρωπιστική πρωτοβουλία για τη γενοκτονία στη Γάζα, ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη συντονισμένη ανθρωπιστική παρέμβαση στην ιστορία του για την Παλαιστίνη.
Στις 29 Μαρτίου 2026, ένας ενιαίος στολίσκος και ένα χερσαίο ανθρωπιστικό κομβόι θα αναχωρήσουν ταυτόχρονα, κινητοποιώντας χιλιάδες άτομα από περισσότερες από 100 χώρες σε μια συντονισμένη, μη βίαιη απάντηση στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.
«Αυτός είναι ο εχθρός που αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι ένα άτομο. Είναι ένας τρόπος ζωής που καθορίζει το μέλλον άλλων εθνών», ανακοίνωσε η διευθύνουσα Επιτροπή του Global Sumud.
Γάζα: Η σύνθεση του νέου στόλου Global Sumud
Η ανακοίνωση έγινε στο Ίδρυμα Nelson Mandela στο Γιοχάνεσμπουργκ, βασίζοντας αυτήν την αποστολή σε μια κληρονομιά παγκόσμιας αλληλεγγύης και πολιτικής αντίστασης.
Αυτή η αποστολή συγκεντρώνει:
- Πάνω από 1.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
- Εκπαιδευτικούς, μηχανικούς και ομάδες ανοικοδόμησης
- Ερευνητές εγκλημάτων πολέμου και οικολογικών καταστροφών
«Δεν πρόκειται απλά για ιστιοπλοΐα. Πρόκειται για έναν κόσμο που ενωμένος ξεσηκώνεται», αναφέρει η οργάνωση.
- Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός οδηγός στην περιοχή Ήφαιστος - Παρασύρθηκε από χείμαρρο
- Καρυστιανού για ναυάγιο στη Χίο: «Να αποτρέπονται οι παράνομες εισβολές, αλλά χωρίς νεκρούς»
- The Chase: Η αντίδραση της Μπεκατώρου για το σπέρμα ψαριού: «Δεν είναι υγρό;»
- Την Τρίτη ο διάλογος για το Εθνικο Απολυτήριο: Τι ισχύει για τράπεζα θεμάτων και Πανελλήνιες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.