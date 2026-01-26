Γάζα: Οι IDF παρέλαβαν τη σορό του τελευταίου ομήρου - Ανοίγει το πέρασμα της Ράφα

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι ανέκτησαν τη σορό και του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που παρέμενε στη Λωρίδα της Γάζας, του αστυνομικού λοχία Ραν Γκβίλι. Στη σχετική φωτογραφία απεικονίζεται ο αρχηγός των IDF μαζί με τους γονείς του Γκβίλι. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι υπήρχαν «επαρκή στοιχεία» σχετικά με την πιθανή τοποθεσία της σορού.

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε γνωστοποιήσει ότι συμφώνησε στο εκ νέου άνοιγμα του βασικού συνοριακού περάσματος της Γάζας με την Αίγυπτο, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης για την ανάκτηση της σορού του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου.

Το πέρασμα της Ράφα παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό από τον Μάιο του 2024, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν την παλαιστινιακή πλευρά του. Είχε προβλεφθεί να επαναλειτουργήσει κατά την πρώτη φάση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο, ωστόσο η ισραηλινή κυβέρνηση είχε θέσει ως βασική προϋπόθεση την επιστροφή της σορού.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη νέας επιχείρησης εντοπισμού της σορού στη βόρεια Γάζα. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στρατιωτικές πηγές, ανέφεραν ότι οι έρευνες διεξάγονταν σε νεκροταφείο στην πόλη της Γάζας και ότι ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Παράλληλα, την Πέμπτη, ο επικεφαλής της νέας τεχνοκρατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα δήλωσε ότι το πέρασμα της Ράφα αναμένεται να ανοίξει εντός της εβδομάδας «και προς τις δύο κατευθύνσεις».

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι διεθνείς μεσολαβητές συνεχίζουν τις πιέσεις προς τις δύο πλευρές, προκειμένου να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.