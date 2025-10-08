Γάζα: Οι κρίσιμες ειρηνευτικές συνομιλίες κερδίζουν έδαφος - ΗΠΑ, Τουρκία και Κατάρ στο τραπέζι

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς άρχισαν ξανά την Τρίτη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, δύο χρόνια μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε τον πόλεμο που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η δεύτερη ημέρα των έμμεσων διαπραγματεύσεων επικεντρώνεται σε ένα σχέδιο που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό κανάλι Qahera TV ότι η Χαμάς επιθυμεί εγγυήσεις για μια διαρκή εκεχειρία ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για την επιστροφή των 48 ομήρων που απομένουν, εκ των οποίων περίπου 20, όπως πιστεύει το Ισραήλ, είναι ζωντανοί.

Φαίνεται πως ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή του από την ισραηλινή επίθεση που είχε ως στόχο τον ίδιο και άλλους κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ τον περασμένο μήνα, κατά την οποία σκοτώθηκαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο γιος του και ο διευθυντής του γραφείου του.

Ακόμα, τουρκική αντιπροσωπεία υπό τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες σήμερα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Η Άγκυρα διατηρεί σχέσεις με τη Χαμάς.

«Πολύ καλές πιθανότητες για μόνιμη συμφωνία»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δέχτηκε το σχέδιο του Τραμπ, το οποίο προβλέπει την άμεση απελευθέρωση των ομήρων. Το σχέδιο προβλέπει επίσης την υπαγωγή της Γάζας σε διεθνή διακυβέρνηση και τον αφοπλισμό της Χαμάς, στοιχεία που οι μαχητές δεν έχουν ακόμη αποδεχτεί.

Το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ είναι «προσεκτικά αισιόδοξο», χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες ως τεχνικές διαπραγματεύσεις για ένα σχέδιο που έχουν ήδη εγκρίνει και οι δύο πλευρές.

Το σχέδιο έχει λάβει ευρεία διεθνή υποστήριξη και ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι πιστεύει ότι υπάρχουν «πολύ καλές πιθανότητες» για μια μόνιμη συμφωνία.

Σε ένδειξη ότι οι συνομιλίες αποκτούν δυναμική, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός και κορυφαίος διπλωμάτης του, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο την Τετάρτη για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ, καθώς και ο κορυφαίος σύμβουλος του Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ, αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα μετά την αποστράτευση της Χαμάς και τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας. Το έδαφος θα τεθεί υπό διεθνή διοίκηση, με τον Τραμπ και τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ να ασκούν την εποπτεία.

Σε δήλωση που εξέδωσε την Τρίτη, η Χαμάς επανέλαβε τα μακροχρόνια αιτήματά της για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στον αφοπλισμό.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ και σκότωσαν περίπου 1.200 άτομα, κυρίως πολίτες, και απήγαγαν 251. Οι περισσότεροι έχουν από τότε αφεθεί ελεύθεροι στο πλαίσιο καταπαύσεων του πυρός ή άλλων συμφωνιών.

Ο πόλεμος που ακολούθησε έχει σκοτώσει τουλάχιστον 67.160 Παλαιστινίους και έχει τραυματίσει σχεδόν 170.000, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, και έχει αφήσει την περιοχή σε ερείπια.

Το υπουργείο δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών, αλλά αναφέρει ότι περίπου οι μισοί από τους νεκρούς ήταν γυναίκες και παιδιά. Το υπουργείο αποτελεί μέρος της κυβέρνησης που διοικείται από τη Χαμάς, και τα Ηνωμένα Έθνη και πολλοί ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θεωρούν τα στοιχεία του ως την πιο αξιόπιστη εκτίμηση των θυμάτων του πολέμου.

Ένας αυξανόμενος αριθμός εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν αναλάβει την αποστολή από ένα όργανο του ΟΗΕ, έχουν δηλώσει ότι η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα ισοδυναμεί με γενοκτονία — μια κατηγορία που το Ισραήλ αρνείται σθεναρά.

Την Τρίτη, χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν σε μια περιοχή που είχε δεχτεί επίθεση από τη Χαμάς πριν από δύο χρόνια, για να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγαπημένους τους που σκοτώθηκαν και απήχθησαν. Μια έκρηξη αντήχησε στα χωράφια μετά την εκτόξευση μιας ρουκέτας στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματίες.

Στην πόλη της Γάζας, οι κάτοικοι δήλωσαν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Δεν υπήρξαν άμε

Μια υπόσχεση για ανθρωπιστική βοήθεια

Πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι οι εχθροπραξίες έχουν προκαλέσει «μια ανθρωπιστική καταστροφή σε κλίμακα που ξεπερνά κάθε φαντασία».

Η πρόταση του Τραμπ «παρουσιάζει μια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί για να τερματιστεί αυτή η τραγική σύγκρουση», δήλωσε ο Γκουτέρες σε μια ανακοίνωση.

Η Αίγυπτος και το Κατάρ, που έχουν μεσολαβήσει μεταξύ των δύο πλευρών κατά το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου, διευκολύνουν τις τελευταίες συνομιλίες. Ο Ματζέντ αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες της Δευτέρας διήρκεσαν περίπου τέσσερις ώρες.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ αναμένεται να συμμετάσχουν στις συνομιλίες την Τετάρτη, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που δεν είχε εξουσιοδότηση να ενημερώσει τους δημοσιογράφους, καθώς το ταξίδι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Ο Ντέρμερ, κορυφαίος σύμβουλος του Νετανιάχου, επίσης κατευθύνθηκε προς την Αίγυπτο την Τετάρτη, σύμφωνα με έναν ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Μέρος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπου περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν πείνα και, σε ορισμένες περιοχές, λιμό.