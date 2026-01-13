Γάζα: Πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν μετά την εκεχειρία

Περισσότερα από 100 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο εκπρόσωπος της UNICEF, Τζέιμς Έλντερ, σε ενημέρωση του ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε, οι θάνατοι προέρχονται κυρίως από στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών επιδρομών, επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυρών αρμάτων μάχης και τετρακόπτερων, ενώ ορισμένα περιστατικά συνδέονται με εκρήξεις από απομεινάρια πολέμου.

Ο Έλντερ υπογράμμισε ότι, παρά τη μείωση των βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, η βία δεν έχει σταματήσει, αφήνοντας τα παιδιά εκτεθειμένα σε συνεχή κίνδυνο. Ο απολογισμός θεωρείται πιθανότατα υποεκτιμημένος, καθώς βασίζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου υπήρχαν επαρκείς και επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

Η UNICEF προειδοποιεί ότι οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επισφαλείς, με την επιβίωση των παιδιών να εξαρτάται από ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια δεν είναι ποτέ δεδομένη.