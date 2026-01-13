Μενού

Γάζα: Πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν μετά την εκεχειρία

Πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν στη Γάζα μετά την εκεχειρία, σύμφωνα με την UNICEF, με τη βία να συνεχίζεται παρά τη μείωση των επιθέσεων.

Reader symbol
Newsroom
Παλαιστίνια μητέρα και παιδί στη Γάζα
Παλαιστίνια μητέρα και παιδί στη Γάζα | AP
  • Α-
  • Α+

Περισσότερα από 100 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο εκπρόσωπος της UNICEF, Τζέιμς Έλντερ, σε ενημέρωση του ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε, οι θάνατοι προέρχονται κυρίως από στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών επιδρομών, επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυρών αρμάτων μάχης και τετρακόπτερων, ενώ ορισμένα περιστατικά συνδέονται με εκρήξεις από απομεινάρια πολέμου.

Ο Έλντερ υπογράμμισε ότι, παρά τη μείωση των βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, η βία δεν έχει σταματήσει, αφήνοντας τα παιδιά εκτεθειμένα σε συνεχή κίνδυνο. Ο απολογισμός θεωρείται πιθανότατα υποεκτιμημένος, καθώς βασίζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου υπήρχαν επαρκείς και επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

Η UNICEF προειδοποιεί ότι οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επισφαλείς, με την επιβίωση των παιδιών να εξαρτάται από ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια δεν είναι ποτέ δεδομένη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ