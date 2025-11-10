Γάζα: «Πυροβολείτε χωρίς περιορισμούς» - Σοκάρουν μαρτυρίες στρατιωτών του IDF

Σοκάρουν οι μαρτυρίες στρατιωτών των ισραηλινών δυνάμεων σε νέο ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο στη Γάζα, που θα προβληθεί από το βρετανικό κανάλι ITV το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου.

Ισραηλινοί στρατιώτες περιέγραψαν μια κατάσταση «ελεύθερης δράσης» στη Γάζα καθώς και μια κατάρρευση των κανόνων και των νομικών περιορισμών που ισχύουν σε έναν πόλεμο, με αμάχους να σκοτώνονται κατά την ιδιοτροπία μεμονωμένων αξιωματικών.

«Αν θέλετε να πυροβολείτε χωρίς περιορισμούς, μπορείτε», λέει ο Ντάνιελ, διοικητής μιας μονάδας αρμάτων μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), στην εκπομπή Breaking Ranks: Inside Israel’s War.

Όλοι όσοι μίλησαν, επεσήμαναν την εξάλειψη του επίσημου κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τους πολίτες. Οι στρατιώτες που συμφώνησαν να μιλήσουν επιβεβαίωσαν τη συνήθη χρήση «ανθρώπινων ασπίδων» από τον IDF, αντικρούοντας τις επίσημες αρνήσεις, και έδωσαν λεπτομέρειες για ισραηλινά στρατεύματα που άνοιξαν πυρ απρόκλητα εναντίον πολιτών που έτρεχαν να πάρουν τρόφιμα στα στρατιωτικοποιημένα σημεία διανομής.

Ένας στρατιώτης, που αναφέρεται ως Έλι, καταγγέλει: «Η ζωή και ο θάνατος δεν καθορίζονται από διαδικασίες ή κανονισμούς για το άνοιγμα πυρός. Η συνείδηση του διοικητή επί τόπου είναι αυτή που αποφασίζει».

Συνέχισε εξηγώντας πως υπό αυτές τις συνθήκες, ο χαρακτηρισμός του ποιος είναι εχθρός ή τρομοκράτης γίνεται αυθαίρετος: «Αν περπατούν πολύ γρήγορα, είναι ύποπτοι. Αν περπατούν πολύ αργά, είναι ύποπτοι. Σχεδιάζουν κάτι. Αν περπατούν τρεις άντρες και ο ένας από αυτούς πηγαίνει πιο πίσω, θεωρείται στρατιωτικός σχηματισμός», λέει.

Το ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε από το The Guardian αμφισβητήθηκε από τον ισραηλινό στρατό υποστηρίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στο κράτος δικαίου «παρά την άνευ προηγουμένου επιχειρησιακή πολυπλοκότητα που θέτει η συστηματική ενσωμάτωση της Χαμάς σε πολιτικές υποδομές και η χρήση πολιτικών χώρων για στρατιωτικούς σκοπούς».