Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας κατ' εφαρμογήν της κατάπαυσης του πυρός, αφού πραγματοποίησε δεκάδες φονικά πλήγματα εναντίον, όπως υποστήριξε, στόχων της Χαμάς, την οποία κατηγόρησε για επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

«Σύμφωνα με τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας, και έπειτα από σειρά σημαντικών πληγμάτων σε απάντηση των παραβιάσεων της Χαμάς», ο στρατός «επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός «θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας και θα απαντήσει με δριμύτητα σε οποιαδήποτε παραβίαση», διευκρινίζεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Τραμπ: «Παραμένει σε ισχύ η εκεχειρία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες (19/10) ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένει σε ισχύ, παρότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, αφού έκαναν λόγο για παραβιάσεις της εκεχειρίας από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 45 άνθρωποι, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από την πολιτική προστασία.

«Ναι, είναι», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους ερωτηθείς αν η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.

Άφησε να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».

«Όμως, όπως κι αν έχουν τα πράγματα, η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί σωστά. Θα αντιμετωπιστεί σθεναρά, αλλά σωστά», συνέχισε ο κ. Τραμπ.

Τα χθεσινά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον «δεκάδων στόχων της Χαμάς» ήταν τα πρώτα τέτοιας έκτασης αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου.

Η πολιτική προστασία, οργανισμός άμεσης βοήθειας των αρχών της Χαμάς, έκανε λόγο για τουλάχιστον 45 νεκρούς στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον θύλακο. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως εξετάζει τις πληροφορίες για θύματα. Έκανε λόγο νωρίτερα χθες για δυο νεκρούς στις τάξεις του.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από νωρίτερα σήμερα (19/10) πρωινά πλήγματα στην ίδια περιοχή, τα οποία, όπως αναφέρει, αποτελούν απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς.

Η παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει ότι πραγματοποίησε τέτοιες επιθέσεις, εντείνοντας τις αλληλοκατηγορίες που απειλούν τη λεπτή ισορροπία της εκεχειρίας.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι «σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα» ξεκίνησαν «σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς» στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Δημοσιογραφικές μαρτυρίες, μεταξύ των οποίων και ανταποκριτής του AFP, αναφέρουν ότι τα πλήγματα επικεντρώθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα, ενώ προηγούμενες αναφορές μιλούν και για επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ράφα.