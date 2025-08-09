Γάζα: «Το σχέδιο κατοχής του Ισραήλ είναι νέα κλιμάκωση» καταγγέλλει η Παλαιστινιακή Αρχή

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που κυβερνά τη Δυτική Όχθη, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι το «σχέδιό του για την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας συνιστά μια νέα "κλιμάκωση που απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα».

«Οι πολιτικές του Ισραήλ, στις οποίες περιλαμβάνονται η ανακατάληψη της Γάζας, οι προσπάθειες προσάρτησης της Δυτικής Όχθης και η ιουδαιοποίηση της Ιερουσαλήμ, θα κλείσουν όλες τις πόρτες στην ασφάλεια και τη σταθερότητα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο» ανέφερε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα.

Ο Ρουντέινα κατήγγειλε «την απόρριψη από το Ισραήλ των διεθνών επικρίσεων και των προειδοποιήσεων από τις παγκόσμιες δυνάμεις σε σχέση με την κλιμάκωση του πολέμου κατά του παλαιστινιακού λαού», χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές «άνευ προηγουμένου πρόκληση όπως και πρόκληση στη διεθνή βούληση για την επίτευξη ειρήνης».

Γάζα: Τι καταγγέλλει η παλαιστινιακή αρχή

«Η Λωρίδα της Γάζας είναι αναπόσπαστο μέρος του Κράτους της Παλαιστίνης, όπως ακριβώς η Ιερουσαλήμ και η Δυτική Όχθη. Χωρίς αυτήν, δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος κάλεσε «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναγκάσει επειγόντως το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του και να επιτρέψει την είσοδο της βοήθειας» στη Γάζα.

Κάλεσε επίσης την αμερικανική κυβέρνηση «να αναλάβει τις ευθύνες της εμποδίζοντας το Ισραήλ να επεκτείνει τον πόλεμο και σταματώντας την τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Όχθη».

Η ισραηλινή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου ενέκρινε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας που προβλέπει την κατοχή της πόλης της Γάζας.

Η ανακοίνωση του σχεδίου αυτού προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα για το θέμα αυτό.