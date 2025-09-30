Μενού

Γάζα: Το σχέδιο του Τραμπ ισοδυναμεί με «συνταγή για ανάφλεξη της περιοχής»

Το σχέδιο του Τραμπ ισοδυναμεί με «συνταγή για ανάφλεξη της περιοχής», ανακοίνωσε ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ.

Μαζική έξοδος Παλαιστινίων από την πόλη της Γάζας | AP Photo/Abdel Kareem Hana
Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας πως το σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας ισοδυναμεί με «συνταγή για τη συνέχιση της επιθετικότητας εναντίον του παλαιστινιακού λαού και για την ανάφλεξη της περιοχής».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, υπογραμμίζει πως το Ισραήλ επιδιώκει να επιβάλει μέσω των ΗΠΑ όσα δεν κατάφερε να πετύχει με τον πόλεμο.

Επικαλούμενο διπλωματική πηγή, το δίκτυο Al Jazeera μετέδωσε νωρίτερα πως το Κατάρ και η Αίγυπτος παρέδωσαν το σχέδιο Τραμπ στη διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς, η οποία ενημέρωσε πως θα το μελετήσει προσεκτικά.

Την ίδια ώρα, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία, η Ινδονησία και το Πακιστάν χαιρέτισαν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι οκτώ χώρες «χαιρετίζουν τον ρόλο του αμερικανού προέδρου και τις ειλικρινείς προσπάθειές του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα». Παράλληλα, «επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συνεργαστούν με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο με τις ΗΠΑ και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τη διασφάλιση της εφαρμογής της».

