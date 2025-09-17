Γάζα: Σταγόνα στον ωκεανό το νέο πέρασμα που άνοιξε το Ισραήλ - 48 ώρες για να εγκαταλείψουν χιλιάδες Παλαιστίνιοι

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (17/09) μια «προσωρινή» νέα διαδρομή για τους κατοίκους στη Γάζα προκειμένου να εγκαταλείψουν την πόλη, μετά την έντονη χερσαία επίθεση με μαζικούς βομβαρδισμούς στην κύρια περιοχή της παλαιστινιακής περιοχής.

Ο ισραηλινός στρατός «ανακοινώνει το άνοιγμα μιας προσωρινής διαδρομής μεταφοράς μέσω της οδού Salah al-Din», δήλωσε ο εκπρόσωπος Avichay Adraee σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το Agence France-Presse (AFP). Ο Adraee πρόσθεσε ότι «η διαδρομή θα είναι ανοιχτή μόνο για 48 ώρες».

Υπενθυμίζεται ότι, εχθές (16/09) το Ισραήλ εξαπέλυσε την απειλούμενη εδώ και καιρό χερσαία επίθεσή του στην Πόλη της Γάζας, στέλνοντας άρματα μάχης και τηλεκατευθυνόμενα θωρακισμένα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά στους δρόμους του, αψηφώντας τη διεθνή κριτική και τα ευρήματα μιας επιτροπής του ΟΗΕ ότι διέπραττε γενοκτονία στα παλαιστινιακά εδάφη.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε την έκθεση της επιτροπής ως «διαστρεβλωμένη και ψευδή».

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει ότι η επιχείρηση θα διαρκέσει «αρκετούς μήνες»

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι αναμένει ότι η επίθεσή του στην Πόλη της Γάζας θα διαρκέσει «αρκετούς μήνες» για να ολοκληρωθεί, σηματοδοτώντας το πρώτο χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει για το σχέδιό του να αναλάβει τον έλεγχο του μεγαλύτερου κατοικημένου κέντρου της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι στόχοι της επίθεσης ήταν «η ήττα του εχθρού και η εκκένωση του πληθυσμού», παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά στην απελευθέρωση των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων, κάτι που αποτελούσε σταθερά δηλωμένο πολεμικό στόχο μέχρι τώρα.

Οι οικογένειες ομήρων και οι υποστηρικτές τους διαμαρτυρήθηκαν κοντά στην κατοικία του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ την Τρίτη, κατηγορώντας τον ότι εγκατέλειψε τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι ήταν σαφές ότι το Ισραήλ δεν είχε κανένα συμφέρον για μια ειρηνική έκβαση.

«Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να φτάσει μέχρι το τέλος και δεν είναι ανοιχτό σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, με δραματικές συνέπειες από την άποψη του Ισραήλ», δήλωσε ο Γκουτέρες.



Πηγή: Guardian