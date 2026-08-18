Γάζα: Τελεσίγραφο του Κούσνερ στη Χαμάς με «μπαμπούλα» το Ισραήλ

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ότι ελπίζει στην έναρξη του αφοπλισμού της Χαμάς εντός «30 ημερών» και στην «πρόοδο» που θα υπάρξει από την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε πρόοδο σε μόλις 30 ημέρες, μαζί, ας το ελπίσουμε, με την έναρξη της απόσυρσης ενός μέρους των όπλων, και ας ελπίσουμε επίσης, το σφράγισμα ορισμένων σηράγγων κατά τις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε από το Τελ Αβίβ σε δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου Fox News.

Jared Kushner, after meeting with Netanyahu, says that the US won't "restrict Israel's right to defend itself."



He says that if Hamas doesn't disarm over the next 60 to 90 days it'll show "they're not genuine about peace," and it'll give Israel cover to "go and finish the job."… pic.twitter.com/KIyFdLxtL7 — Chris Menahan 🇺🇸 (@infolibnews) August 17, 2026

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι εάν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί εντός 60 έως 90 ημερών, θα αποδείξει ότι «δεν είναι ειλικρινής ως προς την ειρήνη» και το Ισραήλ θα μπορεί να «προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δουλειά».