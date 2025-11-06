Γάζα: Ζητούν από μαχητές της Χαμάς να παραδώσουν τα όπλα για ασφαλή διέλευση

Μαχητές της Χαμάς που έχουν οχυρωθεί στη Ράφα της Γάζας, η οποία ελέγχεται από το Ισραήλ, θα παραδώσουν τα όπλα τους σε αντάλλαγμα για τη διέλευση σε άλλες περιοχές του θύλακα, σύμφωνα με μια πρόταση για την επίλυση ενός ζητήματος που θεωρείται κίνδυνος για την εκεχειρία που ισχύει εδώ και ένα μήνα, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες.

Από την έναρξη της εκεχειρίας που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ στη Γάζα στις 10 Οκτωβρίου, η περιοχή της Ράφα έχει γίνει θέατρο τουλάχιστον δύο επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, για τις οποίες το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς. Η μαχητική οργάνωση αρνείται κάθε ευθύνη.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι αιγύπτιοι μεσολαβητές πρότειναν ότι σε αντάλλαγμα για την ασφαλή διέλευση, οι μαχητές που βρίσκονται ακόμη στη Ράφα θα παραδώσουν τα όπλα τους στην Αίγυπτο και θα δώσουν λεπτομέρειες για τα τούνελ που υπάρχουν εκεί, ώστε να καταστραφούν, ανέφερε μία από τις πηγές, ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος ασφαλείας.

Το Ισραήλ και η Χαμάς δεν έχουν ακόμη αποδεχτεί τις προτάσεις των μεσολαβητών, ανέφεραν οι δύο πηγές. Μια τρίτη πηγή επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες για το θέμα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις αναφορές. Ο Χαζέμ Κασέμ, εκπρόσωπος της Χαμάς στη Γάζα, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι επιθέσεις στη Ράφα εξελίχθηκαν σε μερικές από τις χειρότερες βιαιότητες από την έναρξη της εκεχειρίας, με τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες να σκοτώνονται, προκαλώντας την αντίδραση του Ισραήλ που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων Παλαιστινίων.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι μαχητές της Χαμάς στη Ράφα, οι οποίοι σύμφωνα με την ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης έχουν χάσει την επαφή από τον Μάρτιο, ενδέχεται να μην γνωρίζουν ότι έχει επιτευχθεί εκεχειρία. Μία από αυτές πρόσθεσε ότι η απομάκρυνση των μαχητών εξυπηρετούσε το συμφέρον της διατήρησης της εκεχειρίας.

Οι πηγές δεν ανέφεραν πόσοι μαχητές της Χαμάς ενδέχεται να έχουν καταφύγει στην περιοχή της Ράφα. Η εκεχειρία είναι το πρώτο μέρος του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η οργάνωση απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που είχαν αιχμαλωτιστεί στις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τις δυτικές περιοχές της Γάζας, όπου η Χαμάς παραμένει σε έλεγχο.

Οι λεπτομέρειες της επόμενης φάσης του σχεδίου του Τραμπ που απαιτεί από τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας, δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί. Το σχέδιο προβλέπει τη διακυβέρνηση της Γάζας από μια τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή υπό διεθνή εποπτεία και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης.

Μετά την κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς παρέδωσε επίσης τα πτώματα 22 από τους 28 νεκρούς ομήρους. Η Χαμάς δήλωσε ότι η καταστροφή στη Γάζα δυσχέρανε τον εντοπισμό των πτωμάτων. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για καθυστέρηση.