Μια οικογενειακή τραγωδία γράφτηκε στο Ρόιτλινγκεν της Γερμανίας. Ένας 63χρονος άνδρας εξαπέλυσε μια δολοφονική επίθεση σκοτώνοντας τέσσερα μέλη της οικογένειάς του σε διάφορα σημεία της περιοχής. Στη συνέχεια έβαλε και ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Ένας φροντιστής ανακάλυψε έναν από τους νεκρούς την Τρίτη. Μετά από αυτή την ανακάλυψη, οι αστυνομικοί κατέληξαν σε περαιτέρω φρικιαστικά ευρήματα. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην BILD: «Μέχρι στιγμής, δεν είναι καν σαφές πότε σκοτώθηκαν οι τέσσερις συγγενείς . Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της έρευνας».

Σύμφωνα με τη Bild ο δολοφόνος φέρεται να δολοφόνησε πρώτα τους δύο γιους του (27 και 29 ετών) στην εταιρεία του στο Σανκτ Γιόχαν και την αδερφή του (60 ετών) στο διαμέρισμά της στο Ρόιτλινγκεν. Στη συνέχεια πυροβόλησε τη σύζυγό του (57 ετών) στο σπίτι του στο Πφούλινγκεν (Βάδη-Βυρτεμβέργη ) και έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του.

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των φρικιαστικών εγκλημάτων

Ο φροντιστής σήμανε συναγερμό το πρωί της Τρίτης αφού βρήκε την αδερφή του δράστη νεκρή. Το πώς σκοτώθηκε παραμένει ασαφές. Η αιτία θανάτου διερευνάται ακόμη, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι υποψίες έπεσαν γρήγορα στον αδελφό της γυναίκας, ανέφερε η αστυνομία. Στη συνέχεια, αστυνομικοί στάλθηκαν στο σπίτι και στον χώρο εργασίας του άνδρα, με την αστυνομία να ανακαλύπτει τα άλλα πτώματα

Το όπλο της δολοφονίας βρέθηκε δίπλα στον άνδρα και τη σύζυγό του. Οι ερευνητές εξετάζουν επί του παρόντος εάν ο Γερμανός κατείχε νόμιμα το όπλο ως κυνηγός.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλον δράστη. Η έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.