Γερμανία: Από εγκεφαλική αιμορραγία ο θάνατος του ελεγκτή που ξυλοκοπήθηκε από 26χρονο Έλληνα

Αποκαλύφθηκαν τα αίτια θανάτου του Τούρκου ελεγκτή στη Γερμανία, που ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα από 26χρονο Έλληνα, και όπως όλα δείχνουν ο θάνατος προκλήθηκε από εγκεφαλική αιμορραγία.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας (2/2), όταν ο 36χρονος υπάλληλος των γερμανικών σιδηροδρόμων πλησίασε την παρέα του δράστη για τον τυπικό έλεγχο εισιτηρίων , μία ομάδα τεσσάρων ατόμων, ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών.

Σύμφωνα με την Bild, ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 36χρονο πατέρα δύο παιδιών όταν ο τελευταίος τού ζήτησε να αποβιβαστεί από το βαγόνι, καθώς ο ελεγχόμενος δεν είχε επιδείξει έγκυρο εισιτήριο.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο δράστης εξοργίστηκε και ξυλοκόπησε το θύμα του, ενώ το τρένο είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Λάντστουλ κοντά στο Καϊζερσλάουτερν. Τα χτυπήματα που δέχθηκε ο ελεγκτής ήταν τόσο βαριά που κρίθηκε αναγκαίο να του παρασχεθεί άμεσα ΚΑΡΠΑ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στη συνέχεια το θύμα άφησε την τελευταία του πνοή.

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε χθες στις 16.00 (ώρα Ελλάδος) σε όλα τα τρένα και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Γερμανίας, στη μνήμη του ελεγκτή.

Ο 26χρονος φέρεται να διέμενε στη Γερμανία, χωρίς όμως να την είχε δηλωμένη ως σταθερή διεύθυνση. Οι γερμανικές αρχές ερευνούν τον 26χρονο ως ύποπτο για ανθρωποκτονία.