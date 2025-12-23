Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς σε στάση λεωφορείου - 3 τραυματίες

Ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε στάση λεωφορείου στη Γερμανία τη Δευτέρα (22/12), τραυματίζοντας τρία άτομα, ένα εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με τις αρχές.
Όπως αναφέρει το Associated Press, ο οδηγός, ένας 32χρονος άνδρας από το Αζερμπαϊτζάν, τέθηκε υπό κράτηση. Το ατύχημα συνέβη στην πόλη Γκίσεν, περίπου 53 χιλιόμετρα βόρεια της Φρανκφούρτης.
«Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος είναι προς το παρόν άγνωστες», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο οδηγός, κάτοικος του Γκίσεν, αρχικά συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση, πριν συγκρουστεί με πεζούς στη στάση λεωφορείου, σύμφωνα με την αστυνομία. Στη συνέχεια, συνέχισε να οδηγεί το Audi πριν σταματήσει και συλληφθεί από τους αστυνομικούς.
