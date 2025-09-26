Για πρώτη φορά, ένα μωρό βρέθηκε στο βήμα ενός κοινοβουλίου. Τώρα δεν το γνωρίζει, αλλά σε λίγα χρόνια θα το μάθει. Η μητέρα του, η Γερμανίδα βουλευτής των Πρασίνων, Χάννα Σταϊνμούλερ, έβγαλε την καθιερωμένη ομιλία της μαζί του.

Εκείνος κοιμόταν, δεμένος στο μάρσιπο, όσο εκείνη μιλούσε για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κατασκευών. Μία εικόνα που χαρακτηρίστηκε ιστορική για τα δεδομένα του κοινοβουλίου της Γερμανίας, αλλά που ταυτόχρονα πολύ φυσιολογική. Δεν έχουν όλες οι οικογένειες την πολυτέλεια να αφήνουν κάπου τα παιδιά τους για να πάνε στη δουλειά τους, άλλωστε.

Αν και η παρουσία παιδιών στο κοινοβούλιο δεν είναι κάτι καινούριο, ήταν η πρώτη φορά που βουλευτής απευθύνθηκε στην ολομέλεια κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά της.

