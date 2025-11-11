Γερμανία: To ChatGPT «έφαγε» την πρώτη μήνυση για κλοπή τραγουδιών

Η πρώτη μήνυση κατά της τεχνητής νοημοσύνης είναι γεγονός, με την γερμανική εταιρεία πνευματικών δικαιωμάτων GEMA να καταθέτει αγωγή κατά του ChatGPT για μουσικά έργα και μάλιστα να κερδίζει την υπόθεση.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου έκρινε ένοχη την αμερικανική εταιρεία Open AI, στην οποία ανήκει το γνωστό σε όλους ChatGPT, για κατάχρηση στίχων από τραγούδια 100.000 μελών της GEMA.

Η αγωγή κατήγγειλε μη αδειοδοτημένη αναπαραγωγή στίχων γερμανικών τραγουδιών από το chatbot. Μουσικοί με ρεκόρ πωλήσεων όπως ο Χέρμπερτ Γκρένεμαϊερ εκπροσωπείται στην αγωγή της GEMA για κλοπή στίχων από τα διάσημα τραγούδια του «Bochum» και «Männer».

Μάλιστα, η εταιρεία είχε αφήσει αιχμές ότι η υπόθεση θα έφτανε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς η δημόσια συζήτηση για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά έργα που προστεύονται από πνευματικά δικαιώματα, βρέθηκε στην κορυφή της επικαιρότητας στη Γερμανία.

Η GEMA υποστηρίζει επίσης πως στίχοι τραγουδιών χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του ChatGPT και αναπαρήχθησαν σχεδόν πανομοιότυπα, κι αυτό συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, κάτι που η OpenAI αρνείται.

Ωστόσο γερμανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι «αρκεί μία επίσκεψη στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργεί τραγούδια για να διαπιστωθεί ότι τα αρχεία της θυμίζουν γνωστά τραγούδια που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταστήσει σαφή τον τρόπο οριοθέτησης του ChatGPT και των άλλων γλωσσικών μοντέλων, προειδοποιούσε πριν από λίγες ημέρες δημοσίευμα του Politico, εξηγώντας ότι ο Ψηφιακός Νόμος, τέθηκε σε ισχύ πριν από την έγκριση των chatbots τεχνητής νοημοσύνης.