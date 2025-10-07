Γερμανία: Δήμαρχος δίνει μάχη για τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι

Σοκ στη Γερμανία προκαλεί η άγρια επίθεση εναντίον της νεοεκλεγείσας δημάρχου Ίρις Στάλτσερ. Η 57χρονη βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη έξω από το διαμέρισμά της, αφού δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σπίτι της από ομάδα ανδρών.
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, το θύμα εντόπισε αιμόφυρτο ο γιος της, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιά και την πλάτη. Μετά την έρευνα των δημοσιογράφων της Bild, η αστυνομία εξέδωσε ισχυρό συναγερμό και αναζητά τους δράστες. Παραμένει ασαφές εάν το έγκλημα έχει πολιτικό κίνητρο καθώς η 57χρονη εξελέγη στις 27 Σεπτεμβρίου.
