Γερμανία: Ένας «στρατός» από αντιρρησίες συνείδησης - Οι νέοι γυρνούν την πλάτη στις ένοπλες δυνάμεις

Ο αριθμός των νεαρών ανδρών που υποβάλλουν αίτηση για να γίνουν αντιρρησίες συνείδησης για τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία έχει αυξηθεί κατακόρυφα φέτος, υπονομεύοντας την προσπάθεια του Βερολίνου να δημιουργήσει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης.

Περισσότεροι άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για να αποκλειστούν από την υπηρεσία για θρησκευτικούς ή ηθικούς λόγους το πρώτο εξάμηνο του 2026 από ό,τι ολόκληρο το περασμένο έτος, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση την Τρίτη.

Για την περίοδο έως τις 30 Ιουνίου, το ομοσπονδιακό γραφείο οικογενειακών υποθέσεων, το οποίο αποφαίνεται για τέτοια αιτήματα, έλαβε 5.862 αιτήσεις, δήλωσε εκπρόσωπός του.

Γερμανία: «Ψίθυροι» για υποχρεωτική στράτευση

Αυτό σε σύγκριση με 3.879 αιτήσεις σε ολόκληρο το 2025 και 2.249 το 2024. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία είχε αναφέρει προηγουμένως ότι 2.667 από τα αιτήματα εγκρίθηκαν φέτος μέχρι τα τέλη Μαΐου. Πέρυσι εγκρίθηκαν 2.830.

Το Σύνταγμα της Γερμανίας κατοχυρώνει το δικαίωμα της αντίρρησης συνείδησης, ορίζοντας: «Κανείς δεν υποχρεώνεται παρά τη συνείδησή του να εκπληρώσει στρατιωτική θητεία που περιλαμβάνει τη χρήση όπλων».

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Η κίνηση υποβολής αίτησης για καθεστώς αντιρρησία είναι προληπτική, καθώς η Γερμανία δεν έχει ενεργή στρατολόγηση. Αντ' αυτού, σε μια προσπάθεια αναμόρφωσης του εξαντλημένου στρατού της χώρας, η κυβέρνηση φέτος απαίτησε από όλους τους Γερμανούς άνδρες από την ηλικία των 18 ετών να συμπληρώσουν μια φόρμα που να δηλώνει την ετοιμότητά τους να υπηρετήσουν και να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση.

Οι γυναίκες ενθαρρύνονται να προσφερθούν εθελοντικά για να υπηρετήσουν στον στρατό, αλλά δεν είναι υποχρεωμένες να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής βάσει του σχεδίου, το οποίο εισήγαγε ο δημοφιλής υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους των Σοσιαλδημοκρατών.

Τα συγκυβερνώντα συντηρητικά κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) δήλωσαν ότι εάν ο Πιστόριους δεν σημειώσει επαρκή πρόοδο προς τον στόχο της των 260.000 ενεργών εθελοντών στρατιωτών έως το 2035, η υποχρεωτική στράτευση - η οποία έχει ανασταλεί από το 2011 - θα μπορούσε να επανέλθει. Ένα τέτοιο βήμα θα απαιτούσε όμως περαιτέρω νομοθεσία.

Η Γερμανία, η οποία, όπως πολλές δυτικές χώρες, μείωσε δραματικά τον στρατό της μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, έχει περίπου 186.000 ενεργούς στρατιώτες και σοβαρά κενά στις δυνατότητες που το Βερολίνο προσπαθεί να αντιμετωπίσει.

Η αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια, η απειλή από τη Ρωσία μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία και η πίεση από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν ωθήσει τη Γερμανία να εγκαταλείψει τον μεταπολεμικό της ειρηνισμό υπέρ μιας ισχυρότερης στρατιωτικής βάσης.