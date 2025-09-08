Γερμανία: Επενδύσεις σε καταφύγια, σειρήνες και ψηφιακά ραδιόφωνα

Την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας θέτει ως προτεραιότητα η γερμανική κυβέρνηση, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Όπως ανακοινώθηκε, έως το 2029 θα διατεθούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των μηχανισμών αντιμετώπισης καταστροφών, κρίσεων και συγκρούσεων.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, προβλέπεται επένδυση σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, όπως σειρήνες, καθώς και σε ψηφιακές τεχνολογίες που θα ενσωματωθούν σε καταφύγια και κινητές επιχειρησιακές μονάδες. Επιπλέον, θα ενισχυθούν οι υποδομές πυροπροστασίας και οι δυνατότητες μεταφοράς ασθενών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναβάθμιση των καταφυγίων που είχαν κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία νέων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, απαιτούνται συνολικά 10 δισ. ευρώ για την επόμενη τετραετία και 30 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία.

Η εφημερίδα Bild επισημαίνει ότι η Γερμανία «πρέπει να καταστεί καλύτερα προετοιμασμένη για έκτακτη ανάγκη», καθώς σήμερα υπάρχουν μόλις 579 δημόσια καταφύγια σε όλη τη χώρα, με δυνατότητα φιλοξενίας 480.000 ατόμων.

Ο Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός, από την πλευρά του, ζητά διαρκώς τη βελτίωση της κατάστασης στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, δίνοντας έμφαση στην επάρκεια φαρμακευτικών αποθεμάτων και στη διασφάλιση επιπλέον νοσοκομειακών κλινών.

Τέλος, στο πλαίσιο της εθνικής προετοιμασίας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται η επέκταση της χρήσης του ανθεκτικού στις κρίσεις ψηφιακού ραδιοφώνου, ως μέσου επικοινωνίας για τις ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

