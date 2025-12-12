Γερμανία: Κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και εμπλοκή στις γερμανικές εκλογές

Η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία σήμερα, Παρασκευή (12/12) για μια κυβερνοεπίθεση που στόχευε το γερμανικό σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, αλλά και για μια «εκστρατεία» αποσταθεροποίησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων γερμανικών βουλευτικών εκλογών
Ο Ρώσος πρεσβευτής στο Βερολίνο κλήθηκε από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις κατηγορίες αυτές.
«Η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU είναι υπεύθυνη γι' αυτή την επίθεση» πληροφορικής που διαπράχθηκε τον Αύγουστο 2024 και «η Ρωσία επιχείρησε, μέσω της εκστρατείας Storm1516, να επηρεάσει και να αποσταθεροποιήσει» τις τελευταίες εκλογές το Φεβρουάριο, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.
«Γι' αυτό σήμερα το πρωί καλέσαμε τον Ρώσο πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών και καταστήσαμε σαφές ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τις ενέργειες της Ρωσίας και θα αναλάβουμε δράση εναντίον τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το Reuters.
Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν αντέδρασε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει.
