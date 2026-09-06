Γερμανία: Οι αρχές «οργώνουν» τη χώρα για 48χρονο ακτιβιστή που στοχεύει το ηλεκτρικό δίκτυο

Η αστυνομία στη Γερμανία βρίσκεται σε επιχειρησιακό «κρεσέντο», για να εντοπίσει έναν 48χρονο άνδρα από το Γκέβελσμπεργκ, ύποπτος για μια σειρά αποπειρών δολιοφθοράς σε υποσταθμούς και εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού δικτύου σε διαφορετικά κρατίδια.

Ο άνδρας, που αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ως Daniel V., έχει αναλάβει με δύο επιστολές την ευθύνη για τις ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι στόχος του ήταν να πλήξει την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, όπως αναφέρει η Deutsche Welle.

Οι επιστολές θεωρούνται από τους ερευνητές αυθεντικές, καθώς περιέχουν πληροφορίες για τις επιθέσεις που, σύμφωνα με τις αρχές, θα μπορούσαν να είναι γνωστές μόνο σε κάποιον που είχε άμεση γνώση των ενεργειών.

Γερμανία - Οι επιθέσεις του 48χρονου σαμποτέρ

Σύμφωνα με τις επιστολές, ο ύποπτος ανέλαβε την ευθύνη για απόπειρες επιθέσεων στο ηλεκτρικό δίκτυο γύρω από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Γένσβαλντε και του Σβάρτσε Πούμπε στο Βρανδεμβούργο.

Παράλληλα, συνδέει τον εαυτό του με περιστατικά που σημειώθηκαν σε εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης στις περιοχές Γκορ, Μπέργκχαϊμ-Ράιντ, Ντόρμαγκεν και Βάισβαϊλερ στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Οι γερμανικές αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά αρκετές αυτοσχέδιες διατάξεις εκτόξευσης. Μόνο στο Μπέργκχαϊμ βρέθηκαν εννέα, στο Ντόρμαγκεν δύο και στο Βάισβαϊλερ μία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, οι μηχανισμοί μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση αγώγιμου υλικού προς γραμμές υψηλής τάσης με στόχο την πρόκληση βραχυκυκλωμάτων.

Παρά τις ενέργειες αυτές, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί μεγάλης κλίμακας διακοπή της ηλεκτροδότησης από τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στη Σαξονία, όπου εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί κοντά σε δύο υποσταθμούς. Οι πληροφορίες για την ύπαρξή τους προήλθαν επίσης από επιστολή ανάληψης ευθύνης που έφτασε στην αστυνομία.

Το κοινό στοιχείο των περιοχών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών είναι η παρουσία ή η γειτνίαση με εγκαταστάσεις που συνδέονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Στις επιστολές ο συντάκτης υποστηρίζει ότι κίνητρό του είναι η «καταπολέμηση των ορυκτών καυσίμων».

Σε άλλο σημείο των κειμένων, σύμφωνα με τον WDR, ασκείται κριτική και στη βιομηχανία όπλων, ενώ γίνεται αναφορά και στον πόλεμο στη Γάζα.