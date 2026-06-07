Μενού

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Μονάχου

Το αεροδρόμιο του Μονάχου ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή (07/06) ότι ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις μέχρι νεωτέρας.

Reader symbol
Newsroom
Αεροδρόμιο στο Μόναχο
Αεροδρόμιο στο Μόναχο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Το αεροδρόμιο του Μονάχου ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή (07/06) ότι ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις.

Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου εκκενώθηκε στις 8:33 μ.μ. (τοπική ώρα) λόγω μυρωδιάς καπνού, ανακοινώθηκε από το αεροδρόμιο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ