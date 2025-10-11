Γερμανία: Πυροβολισμοί σε αγορά - Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη πόλη Γκίσεν, στη Γερμανία, όταν άγνωστο άτομο πυροβόλησε σε αγορά, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild που επικαλείται την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:10 σε γραφείο αθλητικών στοιχημάτων κοντά στην πλατεία της αγοράς. Ο δράστης διαφεύγει, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες.

Όπως αναφέρει η πύλη mittelhessen.de, η αστυνομία έχει αποκλείσει τις εισόδους της αγοράς. Οι συνθήκες του περιστατικού δεν είναι ακόμη γνωστές και δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.