Γερμανία: Σε κυβερνοεπίθεση οφείλονται τα προβλήματα στις ιστοσελίδες των σιδηροδρόμων

Σε κυβερνοεπίθεση αποδίδονται τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη στο σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων των σιδηροδρόμων στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται τη διοίκηση της DB, επρόκειτο για επίθεση DDoS (Distributed Denial of Service) με στόχο τα συστήματα πληροφορικής, η οποία προκάλεσε επί ώρες εκτεταμένα προβλήματα στην αναζήτηση πληροφοριών δρομολογίων και στην αγορά εισιτηρίων μέσω των ιστοσελίδων DB Navigator και bahn.de., οι οποίες εμφανίζονταν στους χρήστες ως εκτός σύνδεσης.

H DB ανακοίνωσε ακόμη ότι η ομαλή λειτουργία των συστημάτων της έχει πλέον αποκατασταθεί και ότι η επίθεση ερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να δώσει πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς δράστες.