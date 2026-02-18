Μενού

Γερμανία: Σε κυβερνοεπίθεση οφείλονται τα προβλήματα στις ιστοσελίδες των σιδηροδρόμων

Προβλήματα παρουσιάστηκαν στο σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων των σιδηροδρόμων στη Γερμανία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για κυβερνοεπίθεση

Reader symbol
Newsroom
Γερμανία τρένα
Τρένα στη Γερμανία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Σε κυβερνοεπίθεση αποδίδονται τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη στο σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων των σιδηροδρόμων στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται τη διοίκηση της DB, επρόκειτο για επίθεση DDoS (Distributed Denial of Service) με στόχο τα συστήματα πληροφορικής, η οποία προκάλεσε επί ώρες εκτεταμένα προβλήματα στην αναζήτηση πληροφοριών δρομολογίων και στην αγορά εισιτηρίων μέσω των ιστοσελίδων DB Navigator και bahn.de., οι οποίες εμφανίζονταν στους χρήστες ως εκτός σύνδεσης.

H DB ανακοίνωσε ακόμη ότι η ομαλή λειτουργία των συστημάτων της έχει πλέον αποκατασταθεί και ότι η επίθεση ερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να δώσει πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς δράστες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ