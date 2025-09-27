Σε μια κίνηση που αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για την εναέρια ασφάλεια, η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις να καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild.

Το Βερολίνο έχει καταγράψει αύξηση στις ύποπτες πτήσεις drones, με το πιο πρόσφατο περιστατικό να σημειώνεται αργά την Παρασκευή σε βόρειο κρατίδιο της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Δανία.

Παρόμοια περιστατικά έχουν αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες και σε αεροδρόμια της Δανίας και της Νορβηγίας, προκαλώντας προσωρινές διακοπές λειτουργίας. Παρότι δεν υπάρχουν επίσημες αποδείξεις, οι υποψίες στρέφονται προς τη Ρωσία.

Αναθεώρηση νομοθεσίας και στρατιωτική εμπλοκή

Η Bild αναφέρει ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να επιτρέψει στον στρατό να επεμβαίνει σε περιπτώσεις όπου ένα drone συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή ή για κρίσιμες υποδομές. Η τελική απόφαση για κάθε επέμβαση θα λαμβάνεται από το υπουργείο Άμυνας.

Σε δηλώσεις του στην Rheinische Post, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, τόνισε την ανάγκη αναθεώρησης των νόμων περί εναέριας ασφάλειας, ώστε ο στρατός να μπορεί να συνδράμει την αστυνομία στην αντιμετώπιση απειλών από drones.

«Δεν βιώνουμε μόνο ένα σημείο καμπής στην στρατιωτική ασφάλεια, αλλά και στην πολιτική άμυνα και την πολιτική προστασία στο σύνολό της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης

Η Γερμανία, βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για την ενίσχυση των συστημάτων άμυνας κατά των drones, εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και ανησυχιών για την ασφάλεια των πολιτών και των υποδομών.

Πηγή: Bild