Ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι στο Χέρφορντ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία. Εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη δίπλα στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης και ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο καταζητούμενος δράστης και το θύμα γνωρίζονταν.
Ο 16χρονος έχει τραυματιστεί σοβαρά στην πλάτη και έχει ήδη διακομισθεί σε νοσοκομείο, ενώ στην περιοχή της αγοράς βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική επιχείρηση και η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές.
