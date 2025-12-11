Μενού

Γερμανία: Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Ο 16χρονος έχει τραυματιστεί σοβαρά στην πλάτη και έχει ήδη διακομισθεί σε νοσοκομείο μετά το μαχαίρωμα δίπλα σε χριστουγεννιάτικη αγορά στη Γερμανία.

Αστυνομικοί στη Γερμανία
Αστυνομικοί στη Γερμανία | Shutterstock
Ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι στο Χέρφορντ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία. Εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη δίπλα στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης και ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο καταζητούμενος δράστης και το θύμα γνωρίζονταν.

Ο 16χρονος έχει τραυματιστεί σοβαρά στην πλάτη και έχει ήδη διακομισθεί σε νοσοκομείο, ενώ στην περιοχή της αγοράς βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική επιχείρηση και η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

