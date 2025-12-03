Γερμανία: Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι Ιρακινοί για τρομοκρατία - Ήταν μέλη του «Ισλαμικού Κράτους»

Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί, μέλη της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» στη Γερμανία, που θεωρήθηκαν ως ύποπτοι για τρομοκρατία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας.

Ο Μουτανά Σ. συνελήφθη στο Τρίερ της Ρηνανίας-Παλατινάτου και ο Καΐς Σ.Γ. στο Ντέλμπρουκ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας χθες Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με το ertnews.gr, πιστεύεται ότι ήταν ενεργά μέλη του «Ισλαμικού Κράτους» από την περίοδο 2016-2017, με τον πρώτο να είναι μέλος επιτροπής για την Σαρία και το δεύτερο μαχητή.

Ταυτόχρονα με τις συλλήψεις, διεξήχθησαν έρευνες στα διαμερίσματα τόσο των δύο ανδρών όσο και ακόμη τριών υπόπτων στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στην Σαξονία και στην Κάτω Σαξονία.