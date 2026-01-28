Γερμανία: Τι είναι η AFA, η κόπια της ICE που ζητά το AfD για απελάσεις

Ενώ οι ενέργειες της ICE έχουν συγκλονίσει παγκοσμίως, ακροδεξιά σχήματα φλερτάρουν με την ιδέα υιοθέτησης παρόμοιας μονάδας στη χώρα τους, με πρώτη τη Γερμανία και το κόμμα AfD.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η κοινοβουλευτική ομάδα της AfD στο κρατιδιακό κοινοβούλιο της Βαυαρίας προτείνει τη δημιουργία μονάδας «παρόμοιας με την ICE», η οποία θα ονομάζεται AFA, από τα αρχικά των γερμανικών λέξεων «Άσυλο», «Δίωξη» και «Απελάσεις»

Όπως μαρτυρά και ο τίτλος, αλλά και όπως προδίδει το role model, ICE, στόχος της μονάδας α είναι η «σημαντική αύξηση του ποσοστού απελάσεων μέσω στοχευμένης εργασίας, ο περιορισμός της κατάχρησης του συστήματος ασύλου και η εγγύηση της δημόσιας ασφάλειας και της αποδοχής μακροπρόθεσμα του νόμου περί ασύλου».

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα επίσης με την taz, η AfD Βαυαρίας ζητά επίσης την απέλαση ακόμη και Γερμανών πολιτών καταδικασμένων για εγκλήματα ή ατόμων που θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει τη γερμανική υπηκοότητα με «δόλια» μέσα, ενώ σε κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος η επικεφαλής Κάτριν Έμπνερ-Στάινερ ζήτησε απαγόρευση της βραδινής κυκλοφορίας για τους αιτούντες άσυλο, προκειμένου, όπως είπε, να αυξηθεί η δημόσια ασφάλεια.