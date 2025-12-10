Γερμανία: Ζημιά σε αγωγό προκαλεί «μεγάλη διαρροή πετρελαίου»

Διαρροή πετρελαίου σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Ούκερμαρκ της βορειοανατολικής Γερμανίας, εξαιτίας ατυχήματος σε αγωγό που τροφοδοτεί το διυλιστήριο PCK στην πόλη Σβιτ, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα.
Μεγάλη ποσότητα πετρελαίου έχει διαρρεύσει από τον αγωγό, δήλωσε εκπρόσωπος του διυλιστηρίου PCK στο δίκτυο rbb24, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.
Οι περιφερειακές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης έχουν κινητοποιήσει ειδικά συνεργεία για την αντιμετώπιση της διαρροής και τη διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος.
Ο αγωγός εκτείνεται από το λιμάνι του Ροστόκ στη Βαλτική Θάλασσα μέχρι το διυλιστήριο PCK, βασικό προμηθευτή καυσίμων για τη μητροπολιτική περιοχή Βερολίνου-Βρανδεμβούργου.
